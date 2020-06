“Realmente quiero ver qué hace Tyson primero”, dijo De La Hoya. “He estado haciendo ejercicios, entrenando y me he mantenido en forma. Obviamente todavía no estoy en forma de pelea, para ir a 12 asaltos, pero estoy seguro de que puedo llegar allí. Ya veremos”.

“Quiero ver a Tyson actuar, ver cómo son sus reflejos, ver si puede pasar tres, cuatro rondas, y luego tomaré mi decisión”, agregó.

De La Hoya no ha peleado desde el 6 de diciembre del 2008 cuando fue vapuleado en ochos asaltos por el filipino Manny Pacquiao, pero el ahora promotor sostuvo que su discreta actuación esa noche en el MGM Grand en Las Vegas se debió más al hecho de tener que bajar de peso para hacer las 147 libras luego de hacer campaña en las 160.

“Echa un vistazo a mi última pelea, con Pacquiao. Peleé en 160 y volví a bajar a 147 para tratar de vencer a un Pacquiao que estaba en ascenso, era rapídismo, ¿verdad?”, agregó. “Y no pude apretar el gatillo, porque me sobreentrené. Mis músculos estaban muy delgados. Era un “zombie” caminando cuando entré en el ring. Todavía tengo reflejos, todavía voy al gimnasio de vez en cuando. Todavía puedo vencer a cualquiera con quien me suba al ring”.

No es la primera vez que el nombre de De La Hoya se menciona en un posible retorno. Hace un tiempo, se especuló que el mexicoamericano y el peleador de artes marciales mixtas Conor McGregor podrían verse en el cuadrilátero luego que el primero dijo que le ganaría en dos asaltos lo que llevó al irlandés a decir que estaba dispuesto a pelear.

Durant la entrevista De La Hoya parecía más determinado que nunca de hacer su regreso para una pelea de verdad no de exhibición como se menciona es el caso de Tyson y Holyfield.

“Realmente lo estoy considerando…”, dijo De La Hoya. “Cualquiera, cualquiera que sea el mejor. Todavía tengo esa mentalidad. Sería en 160 … Si es en 154, tal vez alguien que venga de 147. Cualquier rival de calidad de 147. Realmente no importa”.

De La Hoya, quien fue medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, fue campeón mundial en el peso superpluma, ligero, superligero, welter, superwelter y mediano, y fue exaltado al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en el 2014. No hay dudas que el “Golden Boy” tuvo una gran carrera en el boxeo.

Pero a sus 47 años, y luego de una inactividad de 12 años, ¿es necesario que arriesgue su salud? Por más que se dice que ‘haz lo que tu corazón te dicte’, la realidad es que el tiempo no perdona en el boxeo.

