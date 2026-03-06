Venezuela muestra sus armas y gana en el debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección de Venezuela comenzó con el pie derecho su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tras imponerse 6-2 a Países Bajos en el inicio del Grupo D del torneo, disputado en Miami.
Venezuela vence 6-2 a Países Bajos en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con destacadas actuaciones de Luis Arráez, Willson Contreras y Ranger Suárez
La ofensiva venezolana respondió en momentos clave del partido, con actuaciones destacadas de Luis Arráez y Willson Contreras, quienes impulsaron dos carreras cada uno para liderar el triunfo de la novena dirigida por Omar López.
Venezuela abrió el marcador temprano gracias a Arráez, quien conectó un imparable productor para traer la primera carrera del encuentro.
Más adelante apareció Javier Sanoja, que brilló con un jonrón en solitario para ampliar la ventaja y encender la ofensiva vinotinto.
El equipo venezolano terminó con 11 hits en el partido, con varios bateadores aportando al ataque para consolidar la victoria ante la novena europea.
Contreras también fue clave en el juego al conectar un hit de dos carreras que amplió la ventaja en el marcador y prácticamente aseguró el triunfo venezolano.
El pitcheo también fue parte fundamental del triunfo.
Entre seis lanzadores venezolanos limitaron a Países Bajos a solo cuatro hits y dos carreras, controlando el ataque rival durante todo el compromiso.
El zurdo Ranger Suárez se llevó la victoria tras permitir una carrera y tres hits en dos entradas de labor, antes de que el bullpen completara el resto del encuentro con dominio.
Tras este triunfo, Venezuela continuará su camino en el torneo enfrentando a Israel en su segundo partido del Grupo D.
Este grupo del Clásico Mundial también incluye a República Dominicana, Nicaragua y Países Bajos, con los dos mejores equipos avanzando a los cuartos de final.
Con un ataque oportuno y un sólido trabajo desde el montículo, Venezuela dejó buenas sensaciones en su debut y buscará mantener el impulso cuando enfrente a Israel en la próxima jornada.