Piloto de NASCAR corre al reencuentro de sus raíces cubanas

Hasta antes de la cita de NASCAR del 7 de junio en Atlanta, Almirola se encontraba ubicado entre los 11 primeros conductores en la clasificación general, y el cubanoamericano, junto con el mexicano Daniel Suárez, serán las grandes atracciones en el regreso de las carreras a Miami, que no ve este tipo de acción desde noviembre pasado, cuando Kyle Busch se consagrara campeón de la temporada 2019.

En muchas oportunidades Almirola ha declarado que apenas llega a Miami siente el olor a café, a croqueta, a playa, y se conecta de inmediato con sus raíces cubanas.

aric3.jpg Para el cubanoamericano Aric Almirola, correr en Miami será un reencuentro con sus raíces. TWITTER / Aric Almirola

En esta ocasión, sin embargo, no sentirá el calor de las tribunas, porque debido a los protocolos de seguridad las carreras se disputarán sin público. Apenas los pilotos arriben al aeropuerto en el sur de la Florida serán trasladados en helicóptero a las casas coche que tienen asignados los equipos que participarán en esta gran cita de la velocidad.

Almirola no nació en Miami. Sus abuelos Ralph y Eneida, junto a sus dos hijos Ralph Jr. y Emilio, se acogieron en 1966 a los Vuelos de la Libertad, que trasladaron a 265.000 exilados cubanos desde Varadero, en la costa norte de la isla, a Miami.

Ralf Jr. tenía entonces cuatro años. Mucho tiempo después se enrolaría en las Fuerzas Aéreas de EEUU y así fue que su hijo Aric nació en la Eglin Air Force Base, en Fort Walton Beach, Florida, el 14 de marzo de 1984.

Ninguno de sus familiares volvió a Cuba desde entonces. Aric sí tuvo la suerte de hacerlo. En agosto del 2017 viajó a la Mayor de las Antillas invitado por Fox Sports para filmar "El Corredor", un documental sobre su historia. Estuvo tres días, repartidos entre La Habana y Pinar del Río, donde se encuentra el grueso de su familia.

"Lo que más me impresionó en los tres días que estuve en Cuba fue el amor que me mostraron todos mis familiares que se quedaron en la isla luego de la Revolución", dijo entonces el piloto. "Fue conmovedor. Pude comprobar que se sienten orgullosos de mí, no porque tenga éxito en Estados Unidos, sino porque soy uno de ellos, un Almirola".

aric5.jpg El cubanoamericano Aric Almirola participa con éxito en la temporada 2020 de NASCAR. TWITTER / Aric Almirola

Su trayectoria en NASCAR empezó en el 2007 y, en los 13 años que lleva arriesgando la vida en la Serie Nacional, participó en 325 carreras, con dos victorias, 18 veces entre los mejores cinco, 64 entre los 10 mejores y ganancias superiores a los 30 millones de dólares. Estas estadísticas han sido compiladas hasta antes de la carrera del 7 de junio en Atlanta.

"Fue una bendición que mi familia emigrara a Estados Unidos porque eso nos permitió tener una vida mejor", comentó Almirola. "Además, me dio la oportunidad de encontrar mi destino como piloto de autos, algo que no hubiese podido hacer en la Cuba revolucionaria".

En mayo de 2017, en el Autódromo de Kansas, el coche de Joey Logano estrelló contra la pared el bólido de Danica Patrick y envió por los aires el de Almirola. El grupo de socorro tuvo que romper el techo del automóvil para rescatar al cubanoamericano y llevarlo en un helicóptero-ambulancia al hospital. Recién siete semanas después, Almirola volvía a correr.

En noviembre de ese mismo año, el cubanoamericano acordaba con la prestigiosa escudería Steward-Haas Racing en reemplazo de Patrick. Era un gran salto, porque desde el 2012 venía corriendo en Richard Petty Motorsports, una escudería que solo buscaba competir, que era lo contrario al fuego sagrado de Almirola.

aric4.jpg En un Mustang, Aric Almirola demuestra su determinación de ganar. TWITTER / Aric Almirola

"Hay dos clases se atletas en el mundo", comentó el piloto. "Aquellos que quieren ser parte del espectáculo y quienes quieren triunfar. Yo soy de estos últimos. Me gusta la presión. Me gusta tener la bola en mis manos para el disparo ganador".

Sus dos primeras temporadas con Steward-Haas Racing fueron estupendas y se metió en los playoffs entre los mejores 16 pilotos del año. Ahora arrancó muy bien, y antes de la prueba del domingo 7 de junio estaba entre los 11 mejores conductores de NASCAR.

De cara a la prueba en el Autódromo Homestead-Miami, Almirola se encuentra muy entusiasmado.

"Nuestro Mustang está respondiendo muy bien", confesó el piloto, luego de que el 31 de mayo pasado en el autódromo de Bristol, tras arrancar segundo, sufriera un accidente que lo retrasó hasta el puesto 29. "Uno de estos días, la suerte se volteará y las cosas serán a nuestro favor".

La buena suerte podría estar en Miami.