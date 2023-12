Por primera vez en Venezuela, el cubano Puig cumple una meta con Acuña Jr.

“Jugar con Acuña es una gran oportunidad para mí", aseguró Puig. "Siempre he querido jugar con él, con Fernando Tatis y esos peloteros que hacen las cosas que yo hacía en mis comienzos con los Dodgers. Es un placer estar en su país con su equipo. Sin importar si es MVP o no, sale a jugar duro, así que espero contagiarme con esa energía”, agregó.

La "Bestia" no estuvo en la alineación de los Tiburones para esa jornada del domingo, en la que Puig realizó su debut en el circuito venezolano; sin embargo, eso no cambió el hecho de que el nativo de Cienfuegos estuviera agradecido por la oportunidad de jugar al deporte que tanto le ha dado, en un nuevo destino.

Picsart_23-11-18_23-25-46-526.jpg El grandeligas venezolano Ronald Acuña durante el juego con los Tiburones de La Guaira Foto Prensa Tiburones BBC

"Estoy contento y agradecido por estar aquí. Debo agradecer a Tiburones y al país por darme la oportunidad de venir, así que debo dar lo mejor en el terreno para conseguir la mayor cantidad de victorias con los compañeros y seguir avanzando en la tabla de posiciones", contó.

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional tiene una larga historia de peloteros cubanos que han brillado en el torneo y han dejado estampadas sus huellas en la historia del circuito. Sin embargo, Puig prefiere no pensar mucho en lo que han hecho sus compatriotas en el pasado, en un intento por no colocar presión adicional sobre sus hombros.

800 - 2021-03-18T102114.476.jpeg Yasiel Puig tiene una línea vitalicia de 277 de average con 135 batazos de cuatro esquinas y 415 carreras fletadas hacia el plato, pero sigue sin firmar AP/Archivo

"Me acabo de enterar de eso", respondió el patrullero. "No me pongan nervioso. En este momento voy a pensar que no soy cubano y solo me enfocaré en prepararme para dar lo mejor. Que sea el terreno el que tenga la última palabra”.