Precious Achiuwa, el elegido por el Heat en el Draft 2020

"Soy un jugador muy, muy competitivo", dijo Achiuwa a Sports Illustrated, luego de ser adquirido en el draft por el Heat. “Yo también soy agresivo. Me gusta jugar muy agresivo. De eso se trata, de estar ahí afuera haciendo lo que sea necesario para ganar partidos".

Achiuwa promedió 15,8 puntos y 10.8 rebotes, con un 49 por ciento en tiros de campo y registró 18 dobles-dobles en 31 partidos en Memphis.

"Creo que podría agregar mucho, como agresividad, valentía y ser ese apoyo para Bam en el interior", dijo Achiuwa, quien debe demostrar ahora que está en nivel para jugar en la NBA.

