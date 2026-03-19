jueves 19  de  marzo 2026
FÚTBOL

Presidenta de México confirma invitación al rey de España para el Mundial

La Casa Real anunció el miércoles la invitación al Mundial, que se produjo luego de que Felipe VI reconociera que hubo "mucho abuso" durante la conquista

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una conferencia.

YURI CORTEZ / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MÉXICO.- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que su gobierno invitó al rey de España, Felipe VI, al Mundial de fútbol, aunque aclaró que hizo lo mismo con todos los países con los que México tiene relación.

La Casa Real española anunció el miércoles la invitación, que se produjo luego de que Felipe VI reconociera que hubo "mucho abuso" durante la conquista española de América, una declaración inédita sobre este tema que ha generado tensiones entre ambos países.

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"Gabriela Cuevas (representante del gobierno mexicano para el Mundial) le envió (la carta) a todos los países del mundo la invitación para que vinieran al Mundial y ahí pues estaba el rey de España", dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matutina.

"Son todos los países con los que México tiene relación", añadió.

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Las relaciones bilaterales se tensaron en 2019 cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos cometidos, según México, durante la Conquista.

Sheinbaum mantuvo el reclamo de su antecesor y no invitó al rey a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

El lunes, Felipe VI admitió que hubo "muchos abusos" durante la conquista española de América, pese al "afán de protección" de los reyes católicos hacia los indígenas, unas declaraciones inéditas por su parte sobre ese asunto.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum saludó el martes el "gesto de acercamiento" del rey.

Historia

Mesoamérica, una región que comprendía partes de México y Centroamérica, tenía una población estimada de entre 15 y 30 millones de personas cuando el conquistador Hernán Cortés llegó en 1519 con un ejército de varios cientos de hombres, trayendo caballos, espadas, armas de fuego y también enfermedades como la viruela.

Tras un siglo de batallas, masacres y epidemias, solo quedaba entre uno y dos millones de habitantes autóctonos.

FUENTE: AFP

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