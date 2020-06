Entre los nombres mencionados figuran Billy Joe Saunders, Caleb Plant, Jaime Munguía, Sergiy Derevyanchenko, Chris Eubank Jr. y Anthony Dirrell, entre otros. Y como es natural todos tienen algo que decir sobre Álvarez y que lo derrotarán si se encuentran en el cuadrilátero en septiembre.

¿Quién se llevará el boleto premiado para enfrentar a Canelo? Repasemos la lista y lo que opinan sobre un choque ante la gran figura del boxeo mexicano en la actualidad.

Jaime Munguía (35-0, 28 KOs) – Excampeón mediano de la OMB

El mexicano de 23 años, que viene de derrotar a Spike Sullivan en su primer combate en las 160 libras luego de un reinado de año y medio en el peso superwelter, para muchos todavía está verde para enfrentar a un púgil del calibre de Álvarez, pero Fernando Beltrán, de Promociones Zanfer, considera que está listo.

“Yo siempre he dicho que las oportunidades son para tomarse y siempre he estado a favor. La carrera de Munguía, él se hizo campeón con una oportunidad de este tipo. Creemos que el tamaño que tiene, la fortaleza y lo que ha estado mejorando con su nueva esquina, que tiene muchas posibilidades con el que sea”, dijo Beltrán en una entrevista con ESPN Knockout.

“Nosotros respetamos mucho a Saúl, estamos orgullosos de ser mexicanos, él pone el nombre de México muy en alto. Sin embargo, esto es un deporte y para ser el mejor hay que pelear con los mejores. Si él le da la oportunidad a Jaime, no la vamos a dejar pasar… Si todavía suena el nombre (de Munguía), nosotros estamos puestos”, agregó.

Billy Joe Saunders (29-0, 14 KOs) – Campeón supermediano de la OMB

Un combate entre Álvarez y Sanders estaba a punto de anunciarse hasta que se paralizó el boxeo debido a la pandemia. Luego, el inglés fue suspendido por la Junta de Control del Boxeo Británico al publicar un polémico video en que brindaba consejos a los esposos sobre cómo pegarle a sus esposas si surgen tensiones debido al confinamiento por la pandemia.

El video quizás haya sentenciado el duelo, pero seguramente pesará aún más sus exigencias económicas. Se dice que los términos económicos ($8 millones) estaban acordados, pero el hecho que el regreso de Canelo tendría que sin público, pues los números ahora no cuadran.

“Eddie Hearn (promotor de Matchroom Boxing) está tratando de hacer lo mejor. Estamos tratando de hacerla [con Álvarez], pero para ser honestos, no sé que sucederá”, dijo Saunders recientemente en una entrevista para IFLTV.

“Ya sean $100 millones o $200 millones o 10 centavos, si no estoy al 100% bien y tratan de sacarme provecho, no lo aceptaré. Punto final”, agregó. “Hay una posibilidad [que la pelea con Canelo todavía ocurre], pero en septiembre, probablemente no…”.

Callum Smith (27-0, 19 KOs) – Campeón supermediano de la AMB

El monarca inglés también fue considerado para el combate de mayo, pero según informes rechazó la oferta inicial y entonces Golden Boy puso la mirada en Saunders. Smith considera que en algún momento se dará el combate ante el mexicano.

“Ellos saben que quieres la pelea, así que sigues adelante. Tratan de usarte de carnada contra otros (posibles rivales). Tantean un poco, pero saben a quién realmente quieren y creo que esta vez es Saunders”, dijo Smith a Metro Newspaper UK.

Joe Gallagher, entrenador de Smith, consideró que sólo necesitan que Golden Boy Promotions realice una oferta seria para que se concrete la pelea.

“Callum Smith y él sería una gran pelea. Depende de ellos cuán serios estén en cuanto a pelear con Callum Smith”, dijo Gallagher a Sky Sports. “Si quieren pelear contra Callum Smith y pelear contra el número uno, todo lo que tienen que hacer es decir: ‘Queremos para pelear contigo’, paga el dinero y el trabajo está hecho”.

“Si realmente quieren hacerla, harían una oferta, una oferta seria. No como la última vez que hicieron una oferta que eventualmente Callum aceptó, pero nunca volvieron”, agregó.

Caleb Plant (20-0, 12 KOs) – Campeón supermediano de la FIB

El invicto estadounidense Caleb Plant, que capturó el título al derrotar por decisión unánime al venezolano José Uzcategui en enero del 2019, considera que puede darle a Álvarez la pelea de su vida si se presenta la oportunidad.

“Siento que soy el mejor campeón de las 168 libras. Soy el más completo. Tengo el mejor coeficiente intelectual de boxeo. Tengo todas las herramientas para vencer a cada campeón. Todos ellos son buenos en esto y aquello, pero no pueden hacer los ajustes que yo puedo”, dijo Plant a BoxingScene.com.

“Canelo no está controlando 168. Yo estoy controlando 168. Voy a estar aquí. Cuando todos los pesos medianos suban a las 168, los estaré esperando”, apuntó.

Anthony Dirrell (33-2-1, 24 KOs) – Excampeón supermediano del CMB

El estadounidense es un dos veces campeón en las 168 libras, pero en su último combate cayó por nocaut en nueve asaltos ante David Benavidez. Aunque no parece ser un rival peligroso para Álvarez, tiene experiencia en el ring.

“Mi gente me preguntó si estaría dispuesto a pelear con Canelo y les dije que sí”, indicó Dirrel en una entrevista con “The Ak & Barak Show”. “Es una pelea grande y no voy a descartarla. No le tengo miedo a nadie. Es solo una cuestión del dinero, tienen que acordar eso. Solo quiero que me paguen más que a su entrenador al final del día”.

“Sería una gran oportunidad porque si lo derroto mi estatus cambiaría de lo que está ahora a una estrella. Esa sería la pelea que quiero. No descarto a nadie. Vamos a ver cómo le iría (a Canelo) contra un verdadero 168 no un Rocky Fielding”, agregó.

Chris Eubank Jr. (29-2, 22 KOs) – Campeón interino mediano de la AMB

El nombre del inglés ahora comienza a sonar. Viene de ganar el cetro mediano ante Matvey Korobov en un combate en Brooklyn, Nueva York, y económicamente podría cuadrar bien con lo que busca Golden Boy Promotions.

“Sé que puedo vencerlo, así que esa es la pelea que quiero”, indicó Eubank Jr. a Sky Sports. “Definitivamente tengo una estrategia. Veo las debilidades. Veo dónde puede quedar expuesto. No estoy buscando sobrevivir, llevará la pelea a él y no creo que esté listo para alguien así”.

Sergiy Derevyanchenko (13-2, 10 KOs)

El ucraniano es un peleador aguerrido que sufrió una derrota por decisión dividida ante Daniel Jacobs en el 2018 y en su último combate cayó por una cerrada decisión unánime ante Gennadiy Golovkin cuando disputaron el cetro vacante del peso mediano de la Federación Internacional de Boxeo.

Aunque Eddie Gómez, presidente de Golden Boys Promotions, aseguró a principios de mes que los rumores de una pelea Canelo-Derevyanchenko eran falsos, su nombre sigue mencionándose.

“Definitivamente, hay rumores de eso”, indicó Andre Rozier, entrenador de Derevyanchenko, a AB Boxing News. “Creo que nosotros le ganamos a GGG (Golovkin) y no nos trataron de forma justa. Así que busco esta pelea (con el Canelo), y si se da, sé que él (Derevyanchenko) dará todo lo que tiene para ganar. Y vamos a estar preparados para el mejor Canelo del mundo, si se da la pelea”.

Por ahora, seguirá el compás de espera para conoocr el próximo rival de Álvarez, quien no ha peleado desde que noqueó al ruso Sergey Kovalev el pasado noviembre para obtener el cetro semipesado de la OMB, el tercer combate de su contrato de 11 por $365 millones con DAZN.