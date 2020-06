Rafael Nadal: "No me gustaría ir a jugar hoy a Nueva York"

"Si no hay una total seguridad no tiene sentido jugar porque tenemos que ser responsables y dar ejemplo", agregó, antes de indicar que además el Roland Garros, el otro grande de la temporada que conquistó en 2019 empezaría pocos días después de la competición en EEUU, por lo cuál no sabría si tendría que desistir de participar en alguno de los torneos.

"No imagino que haya dos torneos la misma semana ni tampoco que un torneo siga al otro con un margen de dos días. Intento no predecir sino informarme bien de lo que pasa. Si llega el momento en el que tengo que decidir, seguro que no tiene que ser hoy. Lo decidiré con mi equipo cuando las cosas pasen. La decisión será la mejor para mi tenis, para mi futuro y para mi cuerpo".

Nadal defiende la idea de que no se juegue hasta que sea seguro para todos. Jugadores, entrenadores, fisioterapeutas y el público en general. En otras palabras, hasta que allá una vacuna con la que se pueda combatir el coronavirus COVID-19.

"Si nos dicen que va a haber una vacuna en diciembre entonces creo que no valdría la pena arriesgar ahora en volver a jugar", afirmó Nadal en una conferencia de prensa. "Realmente creo que necesitamos ser pacientes, ser responsables, tenemos que tener calma y hacer las cosas bien”.