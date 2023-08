Real Madrid busca tercera victoria con su nueva sensación

El volante inglés será el foco de atención este viernes, cuando el Madrid visite al Celta de Vigo en procura de mantener su paso perfecto.

Su fichaje entusiasmó a la afición merengue, ávida de que tuviera un impacto inmediato y potenciara un mediocampo que de por sí ya era fuerte. Sus prestaciones iniciales han excedido las expectativas más optimistas.

Más importante, Bellingham se ha mostrado como una variante ofensiva clave en una plantilla que había quedado menguada arriba. Aparte de Benzema, el Madrid se desprendió de tres atacantes este verano: Eden Hazard, Marco Asensio y Mariano Díaz. La única novedad en el ataque fue el arribo del internacional español Joselu, cedido a préstamo por el Espanyol.

“Creemos que la llegada de Bellingham cubre la ausencia de Karim”, dijo el técnico madridista Carlo Ancelotti en una entrevista con Radio Serie A de Italia, reproducida por el diario deportivo español Marca. “Es un chico serio, maduro y con mucha calidad. Lo que está haciendo no sorprende para los que lo conocemos, lo que sí sorprende es que sólo tenga 20 años”.

Vinicius Júnior y Jude Bellingham.jpg Vinicius Júnior del Real Madrid celebra con Jude Bellingham después de anotar el tercer gol del equipo en el triunfo ante el Almería, el sábado 19 de agosto del 2023. AP Foto/Fermín Rodríguez

Bellingham era uno de los jugadores más codiciados del mercado y acabó en el Madrid tras el desembolso de 130 millones de euros (141 millones de dólares) al Borussia Dortmund.

El joven ya demostró en el Dortmund ser un jugador muy vertical. Ahora ha dejado claro que es también adaptable.

“No me ha sorprendido la adaptación de Bellingham porque no tenía exactamente una posición de 10 en el Dortmund", dijo Ancelotti el jueves. "Pero sí mostró ser un jugador más vertical, puede que más con balón que sin balón, pero era un jugador vertical. La adaptación ha sido muy buena porque es un jugador muy inteligente que se mueve muy bien sin balón”.

Marca informó que la venta masiva de camisetas con el nombre de Bellingham ha permitido al Madrid alcanzar los mismos niveles del pasado verano, cuando conquistó su 14ta corona europa. En cuanto a marketing, el inglés ha quedado a la par de Vinicius Junior y Eduardo Camavinga, los jugadores cuyas camisetas más se venden.

Para el viernes, Ancelotti adelantó que el recién fichado Kepa Arrizabalaga será el arquero titular en Vigo, relegando a Andriy Lunin a la suplencia. Kepa llegó de emergencia tras la lesión del titular Thibaut Courtois.

Celta, que tiene al extécnico merengue Rafa Benítez al mando esta temporada, buscará su primera victoria del curso tras caer en casa 2-0 ante Osasuna y sacar un empate 1-1 en el feudo de la Real Sociedad, gracias a un gol agónico de Óscar Mingueza.

El Madrid programó jugar de visitante sus tres primeros partidos debido a las obras de renovación en el estadio Santiago Bernabéu.

FUENTE: AP