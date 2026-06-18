jueves 18  de  junio 2026
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República Checa y Sudáfrica igualan en el estreno de la árbitra Tori Penso

República Checa se adelantó con un tanto de Michal Sadilek en el minuto 5 y Sudáfrica igualó de penal por medio de Teboho Mokoena (83') tras una mano en el área

Teboho Mokoena, de Sudáfrica, celebra tras marcar de penal el único gol de su selección en un partido ante la República Checa, el 18 de junio de 2026.

Teboho Mokoena, de Sudáfrica, celebra tras marcar de penal el único gol de su selección en un partido ante la República Checa, el 18 de junio de 2026.

LARS BARON / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ATLANTA.- República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 en un duelo dirigido por Tori Penso, única árbitra del Mundial 2026, este jueves en la segunda jornada del Grupo A, en el que México se clasificará a dieciseisavos si vence más tarde a Corea del Sur en Guadalajara.

El combinado europeo se adelantó con un tanto de Michal Sadilek en el minuto 5 y Sudáfrica igualó de penal por medio de Teboho Mokoena (83') tras una mano de Pavel Suluc en el área señalada por Penso.

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La estadounidense, única mujer entre los 117 árbitros seleccionados por la FIFA para el torneo, estuvo acompañada en las bandas por sus compatriotas Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt.

Se convirtió en la segunda mujer en arbitrar en una Copa del Mundo tras la pionera francesa Stéphanie Frappart en Catar 2022.

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En la llave A, México y Corea del Sur siguen al frente al haber ganado sus primeros partidos, respectivamente 2-0 a Sudáfrica y 2-1 a República Checa. El que gane en Guadalajara garantizará su lugar en los dieciseisavos.

En una competición en la que pasan a dicha ronda los ocho mejores terceros de los 12 grupos, República Checa y Sudáfrica siguen vivas con un punto.

Un duelo parejo

En el Estadio Atlanta, ante 67.500 personas, los checos, lejos de ofrecer una copia brillante, encontraron la recompensa a su mejor arranque de partido.

Cuando no se había cumplido el minuto de juego, su estrella, Patrik Schick, dispuso de un remate de cabeza muy claro, pero conectó el balón con el hombro.

Fue Sadilek, preciso en su disparo tras un balón desde la derecha que no fue capaz de despejar la despistada defensa de los Bafana Bafana, el que logró marcar.

Con esta renta mínima, el equipo europeo bajó las revoluciones, pero minimizó el impacto de Sudáfrica, una selección voluntariosa, aunque sin el nivel necesario para hacer verdadero daño a su rival durante muchos minutos del partido.

Los Bafana Bafana por fin despertaron en la recta final. Tras igualar de penal estuvieron cerca de lograr la remontada con varias llegadas sin premio a la portería del guardameta Matej Kovar.

FUENTE: AFP

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