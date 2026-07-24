Pep Guardiola rechaza dirigir a Italia y mantiene su año sabático

El entrenador español del Manchester City, Pep Guardiola, reacciona durante una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento del club, el 28 de enero de 2025.

Pep Guardiola no será el próximo seleccionador de Italia. El extécnico del Manchester City rechazó la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) y confirmó que mantendrá su decisión de tomarse un año sabático tras poner fin a su etapa de una década al frente del conjunto inglés.

La FIGC había realizado un importante esfuerzo para convencer al estratega español. Su presidente, Giovanni Malagò, reveló días atrás que existieron conversaciones e incluso estaba dispuesto a hacer excepciones en materia salarial para fichar a uno de los entrenadores más exitosos del fútbol moderno.

Sin embargo, Guardiola decidió seguir con sus planes personales. El entrenador quiere aprovechar este período para descansar, compartir más tiempo con su familia y viajar antes de regresar a los banquillos.

Italia también intentó contratar previamente a Carlo Ancelotti, actual seleccionador de Brasil. No obstante, el técnico italiano optó por continuar al frente de la Canarinha, lo que llevó a la federación a intensificar su ofensiva por Guardiola, sin éxito.

La propuesta incluía un amplio margen de autonomía para que el español diseñara el proyecto deportivo a su gusto, en un intento por devolver a la Azzurra al primer plano internacional tras quedarse fuera de las tres últimas Copas del Mundo.

Con la negativa de Guardiola, el principal candidato para asumir el cargo pasa a ser Andrea Pirlo. El exmediocampista italiano dirige actualmente al United FC de Dubái y tendría la misión de afrontar una exigente fase de la Liga de Naciones frente a Francia, Bélgica y Turquía, además de liderar la clasificación rumbo a la Eurocopa de 2028.