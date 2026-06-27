Russell doblega a los Ferrari para quedarse con la "pole" en Austria

El piloto británico George Russell, de Mercedes, durante una sesión de calificación previa al Gran Premio de Canadá, el 14 de junio de 2025.

SPIELBERG BEI KNITTELFELD.- El británico George Russell, de Mercedes, saldrá el domingo desde la "pole position" del Gran Premio de Austria de Fórmula 1 , por delante de los dos pilotos de Ferrari , el monegasco Charles Leclerc y el también inglés Lewis Hamilton.

Russell fue el más rápido el sábado en la sesión de clasificación, pero la dirección de la carrera indicó durante unos minutos que estaba "investigando" para saber si el cronometraje del británico era correcto, lo que instaló la duda sobre el desenlace de la sesión.

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El neerlandés Max Verstappen, en el fin de semana en el que su equipo Red Bull corre en casa, sufrió un accidente y acabó quinto en esta sesión, detrás del líder de la general del Mundial 2026, el joven italiano de Mercedes, Kimi Antonelli, que obtuvo el cuarto mejor crono.

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La decisión de los responsables de la carrera de archivar su investigación sin penalizaciones ni cambios llegó cuando los tres pilotos ya estaban hablando con los periodistas después de la sesión.

Se consideró finalmente que Russell había levantado el pie del acelerador en el momento en el que vio una bandera amarilla de ralentización, que le señalaba el accidente de Verstappen.

Error de Antonelli

"Tengo una sensación increíble, hice una vuelta fantástica", celebró Russell, tercero en la general del Mundial, a 50 puntos del líder Antonelli.

Russell, de 28 años, ganó este año un único Gran Premio y Antonelli, de 19, obtuvo cinco.

A Antonelli le desestabilizó este sábado el asunto del accidente de Verstappen.

"No sé por qué pensé que era una doble bandera amarilla (que hubiera obligado casi a parar) y solté completamente (el acelerador), así perdí estar en la primera línea. No tendría que haberlo hecho, es mi culpa. Estaba muy cerca de George, que iba ligeramente por delante. Los dos teníamos que haber estado en esa primera línea", lamentó.

Hamilton, de 41 años, privó a Mercedes hace dos semanas en Cataluña de una nueva victoria. El veterano siete veces campeón del mundo es segundo en la clasificación, a 41 puntos de Antonelli.

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Sintiéndose "orgulloso" por su tercer puesto de este sábado, Hamilton sueña con repetir éxito el domingo en el Red Bull Ring de Spielberg, a los pies de las montañas de Estiria, donde el fuerte calor introduce un elemento distorsionador a tener en cuenta para el desarrollo de la carrera.

Leclerc, con su segundo lugar, se manifestó "relativamente satisfecho" después de "unos últimos fines de semana bastante difíciles".

Bortoleto, el mejor latinoamericano

El patrón de Mercedes F1, el austríaco Toto Wolff, que intenta mantener el equilibrio entre Russell y Antonelli, aseguró que el británico hizo "una vuelta de pole increíble" y afirmó estar "muy contento por él".

Entre los representantes latinoamericanos, el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) será el mejor situado en la salida el domingo, después de ser duodécimo el sábado, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue decimosexto y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) decimonoveno.

Los dos pilotos españoles quedaron apeados en la primera manga de la sesión de clasificación, la Q1, y sus opciones parecen muy reducidas el domingo: Carlos Sainz Jr (Williams) es decimoséptimo y Fernando Alonso (Aston Martin) vigesimoprimero.

FUENTE: AFP