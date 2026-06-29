Sabalenka supera con facilidad la primera ronda de Wimbledon

Aryna Sabalenka celebra tras derrotar a Jessica Pegula, de Estados Unidos, durante la final femenina del Abierto de Miami en el Hard Rock Stadium, el 29 de marzo de 2025 en Miami Gardens, Florida.

WIMBLEDON.- Tras dos duras derrotas en las últimas semanas, la número uno actual del tenis femenino, la bielorrusa Aryna Sabalenka , recuperó la confianza este lunes con una contundente victoria en primera ronda de Wimbledon contra la serbia Teodora Kostovi (184 del ránking), por 6-2 y 6-3.

La bielorrusa, de 28 años, llegó a la hierba londinense en busca de ganar confianza tras dos dolorosas derrotas este año en Roland Garros y en Berlín , cayendo en ambos torneos en cuartos de final y, además, perdiendo el tercer set por un contundente 6-0, tanto en Francia como en Alemania.

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Pero en su inicio en Wimbledon fue expeditiva.

"Para ser el primer partido, me sentí bastante bien. Me doy un ocho sobre diez", declaró Sabalenka.

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Esos resultados de París y Berlín habían hecho tambalear su autoridad en el circuito femenino, que domina desde el otoño boreal de 2024.

Sabalenka, que nunca ha disputado una final en Londres, encontró rápidamente el ritmo en su partido contra la serbia de 19 años al conseguir dos quiebres de servicio para cerrar el primer set en apenas 32 minutos.

La bielorrusa también ganó con facilidad el segundo set, para sellar la victoria en 1 hora y 5 minutos.

En la segunda ronda, Sabalenka se enfrentará a la estadounidense McCartney Kessler (57ª del ránking).

Gauff también avanza

La doble campeona de Grand Slam, la estadounidense Coco Gauff, logró este lunes en su entrada en liza en Wimbledon su primera victoria sobre hierba en dos años, al batir a la alemana Tamara Korpatsch (78ª) 6-2, 6-1.

Laureada sobre la superficie dura del US Open en 2023 y sobre la tierra batida de Roland Garros en 2025, la N.7 del mundo no ganaba un partido oficial sobre césped desde el inicio del verano boreal de 2024, cuando alcanzó los octavos de final en el All England Club de Londres.

La estadounidense de 22 años de edad se enfrentará en segunda ronda de Wimbledon a la argentina Solana Sierra (56ª) o a la húngara Anna Bondar (74ª).

A la espera de Serena

Alegría, incredulidad, miedo a enfrentarse a ella: el gran regreso a sus 44 años de Serena Williams al tenis individual, programado para el martes en Wimbledon, no deja a nadie indiferente en el All England Tennis Club.

"Estoy impaciente por verla jugar" el martes contra la australiana Maya Joint (N.87 del ránking WTA), declaró la número 1 mundial Sabalenka.

"No sé hasta dónde puede llegar" en el cuadro, pero "lo que ha logrado es formidable", valoró la bielorrusa sobre la estadounidense, que lideró durante 319 semanas el ránking femenino.

FUENTE: AFP