Samaranch Jr. único de Iberoamérica entre candidatos por la presidencia del Comité Olímpico Internacional

ATLANTA- La campaña electoral en busca del décimo presidente del Comité Olímpico Internacional (COI) comenzó este lunes con un récord: por primera vez en 130 años desde la primera elección de Dimitrus Vikelas en 1894, se presentan siete candidatos, aunque en aquellos primeros sufragios tal terminología no se usaba y los resultados y procedimientos de las votaciones no estuvieron disponibles en todos los comicios.

Entre los aspirantes, el español Juan Antonio Samaranch Salisachs, hijo del histórico presidente del organismo olímpico fallecido en abril de 2010, es el único por Iberoamérica en la contienda que culminará en marzo de 2025 con la votación definitiva de los miembros del COI en Grecia, en un hotel cercano a la Antigua Olimpia.

Los candidatos y sus coterráneos entre los 111 miembros del COI no podrán ejercer el voto por lo que el sufragio efectivo rondaría 95 elegibles, entre quienes figura la cubana campeona olímpica de jabalina, María Caridad Colón Entre los pretendientes al sillín jerárquico hay una mujer, Kirsty Coventry, de Zimbabwe. Nunca en la historia olímpica ha habido una Presidenta.

Completan la plantilla el británico Sebastian Coe, el francés David Lappartient, el japonés Morinori Watanabe, el jordano Feisal al Hussein y el sueco-británico Johan Eliasch. En este proceso los candidatos no pueden publicar videos de campaña, ni organizar reuniones públicas ni participar en debates públicos, entre otras restricciones marcadas por la Comisión de Ética encabezada por el sudcoreano Ban Ki-moon , ex secretario general de ONU.

Samaranch Jr., actualmente uno de los vicepresidentes del COI, es también el de más experiencia dentro del grupo - es miembro del COI desde julio de 2001- aunque en declaraciones exclusivas a este periodista aclaró que "todos los candidatos tienen sus méritos y mis respetos".

El ganador ocupará la plaza que el alemán Thomas Bach dejará en junio cuando se cumplan 12 años al frente de la oficina en Lausana, tiempo máximo establecido por la ley olímpica

En la mayor parte de ese período, 10 años, Samaranch estuvo trabajando al lado de Bach, primero en la comisión ejecutiva, luego ascendió a la vicepresidencia primera en el 2016, que ostentó hasta el 2020, y retomó el cargo en febrero de 2022 en Beijing, donde ganó puntos al liderar la supervisión por parte del COI de unos históricos Juegos Olímpicos de Invierno a pesar de la pandemia del coronavirus.

Al rato de confirmarse las postulaciones, pasado el mediodía en España, sobre las siete de la mañana en el este de Estados Unidos, el dirigente olímpico, por muchos años vicepresidente de la Unión Internacional de Pentatlón Moderno, ingeniero industrial , empresario y corredor de maratones, hizo un paréntesis para dialogar por más de media hora, vía WhatsApp, con este viejo conocido de Juegos y Asambleas Olímpicas.

Acreditado como periodista a la Sesión del COI de Moscú fui testigo de su elección como nuevo miembro del organismo mismo día en que tras 21 años , su padre, Juan Antonio Samaranch Torelló, traspasaba el batón al belga Jacques Rogge. Ese 16 de julio pero de 1980 el octogenario líder olímpico había sido elegido por primera vez presidente, en la misma capital soviética.

Ahora el "otro abuelo Samaranch" a sus 64 años -que el tiempo pasa volando- me hace llegar, junto a otros medios, su comunicado donde explica por qué se siente capacitado para aspirar al codiciado puesto y que presentará ante los miembros del COI "un proyecto potente" en enero. Ese mes el COI reunirá en Lausana a candidatos y votantes en una sesión informativa para que los programas se presenten y analicen.

¿Y cuáles son sus propuestas?

"Las estoy afinando , voy a consultar con mucha gente, pero serán todas sobre la base de adaptar el COI a los nuevos tiempos que son muy cambiantes, cada vez más rápidos, sobre todo adaptarnos y aprovechar las nuevas tecnologías, con todo lo bueno que traen y protegernos de lo complicado también. Hay que seguir trabajando para mantener la relevancia de los Juegos Olímpicos entre la juventud"

¿Le sorprendió la decisión de Bach de no seguir más tiempo al frente del COI?

"Me hubiera sorprendido mucho que hubiera cambiado la Carta Olímpica para quedarse más tiempo. Ha hecho lo correcto. Es lo que se debía esperar de un hombre de una trayectoria tan recta como la suya. Yo lo conozco muy bien. He estado trabajando con él muchos años en la Comisión Ejecutiva.

"Hemos tenido que enfrentar situaciones tremendas desde la limpieza de las competiciones por el dopaje, la Covid, los conflictos constantes en todo el mundo, unos más conocidos que otros...La experiencia acumulada me permite considerarme un buen candidato para sucederle.

¿Ha apostado también a su apellido?

"Durante toda mi carrera en el COI siempre he mantenido una distancia, una independencia total y en ningún momento he tenido ventajas por mi apellido. Yo he hecho mi propio camino"

¿Confía en la garantía de los votos para lanzarse en esta carrera?

"Creo que puedo conseguir el apoyo de suficientes miembros del COI, pero también estoy preparado para que ese apoyo no llegue y sea otro de los candidatos, que tienen méritos y mis respetos, con sus motivos, habilidades y razones. Pero yo he hablado con gentes y creen en nuestro proyecto "

¿Está en condiciones de enfrentar el desafío digital del que habla?

"Tuve la suerte de que se me asignara la dirección del Canal Olímpico en 2016 y con los años se ha convertido en el motor de la estrategia digital del COI .Hoy es una plataforma con mucho éxito, y nuestra principal arma de comunicación , la más potente y necesaria. Es un trabajo que conozco bien.

"Pero más allá de este reto, quiero establecer la conciencia de que tengo la experiencia, la energía y la capacidad desde el punto de vista de gestor y empresario como para poder en este momento de mi vida dedicar mi tiempo y esfuerzo en llevar adelante esto que me hace ilusión. Mis cuatro hijos ya son mayores. Mi empresa tiene socios jóvenes que llevan adelante el día a día. Tengo el apoyo de mi familia. Le pido mucho consejo y opinión a mi esposa (Cristina Bigelli), somos un equipo ,lo hemos sido toda la vida".