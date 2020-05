“Es un jugador que le puede venir muy bien al Barcelona. Lautaro me encanta. Es un delantero que se puede tirar una pared con él, no es solamente goleador, juega bien al fútbol. Tiene una manera de sentir el ser delantero de una manera especial. Lautaro es de los delanteros que viene con más evolución”, expresó el ex futbolista que militó en el club catalán entre el 2001 y el 2007.

Javier Saviola on Twitter Un placer volver a verte despues de tanto tiempo. pic.twitter.com/pkehRpTQod — Javier Saviola (@JavierSaviolaOK) January 27, 2018

Sin embargo, el propio Saviola le advierte a Lautaro que si piensa llegar al Barça debe ser consciente de la complejidad a la cual se puede enfrentar, pues tendrá que jugar al mismo nivel de Lionel Messi, algo complejo de asimilar para muchos futbolistas incluido él.

“Lautaro podría meterse en el 11 del Barça, tiene muchísimo por recorrer también. En su momento, Dybala dijo que era difícil jugar con Messi y yo lo apoyé mucho. Nadie entendió lo que quiso decir. Lio tiene un ritmo tan elevado que obliga a tener una concentración muy alta. Debes estar muy pendiente del juego, ir al ritmo que impone. Es complicado jugar a su lado. Uno piensa que es fácil, pero después se ve cuando uno no encaja en ese juego, porque realmente va a un ritmo espectacular”, enfatizó.

