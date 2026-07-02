jueves 2  de  julio 2026
FÚTBOL

Se confirma dura baja en Brasil para el choque contra Noruega en el Mundial

Titular en el centro del campo de Brasil, Lucas Paquetá sufrió una lesión muscular en el posterior del muslo izquierdo en la victoria 2-1 ante Japón el lunes

El centrocampista Lucas Paquetá, de Brasil, controla el balón durante un partido del Mundial contra Escocia, el 24 de junio de 2026.

El centrocampista Lucas Paquetá, de Brasil, controla el balón durante un partido del Mundial contra Escocia, el 24 de junio de 2026.

MEGAN BRIGGS / GETTY IMAGES vía AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MORRISTOWN.- El mediocampista Lucas Paquetá será baja para Brasil en el partido de octavos de final del Mundial 2026 el domingo contra Noruega, dijo este jueves a la AFP una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

No se descarta que el centrocampista del Flamengo reaparezca en el torneo únicamente si la Canarinha clasifica a la final el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, agregó la fuente.

Lee además
El seleccionador argentino de Ecuador, Sebastián Beccacece.
Fútbol

DT de Ecuador abandona su cargo tras eliminación en el Mundial 2026
La leyenda del fútbol francés Mikael Silvestre (C) habla sobre la iniciativa No al Racismo mientras el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y los asistentes observan durante el 76º Congreso de la FIFA en el Centro de Convenciones de Vancouver el 30 de abril de 2026
Fútbol

La FIFA denuncia que el racismo en redes sociales se dispara durante el Mundial 2026

Titular en el centro del campo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, Paquetá sufrió una lesión muscular en el posterior del muslo izquierdo en la agónica victoria 2-1 ante Japón el lunes en Houston.

El futbolista está bajo tratamiento intensivo desde entonces y es la única baja completamente segura de Carlo Ancelotti para el duelo en el MetLife Stadium contra los vikingos de Erling Haaland.

El atacante Raphinha, lesionado del muslo derecho desde el segundo partido de la fase de grupos, ante Haití, ya ha empezado a hacer algunas actividades físicas al margen del resto de sus compañeros.

En caso de necesidad, y según su evolución hasta el domingo, podría estar en el banco de suplentes, agregó la fuente.

Los pentacampeones mundiales entrenaron la mañana de este jueves bajo un fuerte sol en el complejo de entrenamiento Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey, donde el termómetro marcó una temperatura de 36 grados y una sensación térmica de 41 °C.

Además de Paquetá y Raphinha, el delantero Rayan se ausentó de los quince minutos de práctica abierta a los periodistas.

El juvenil de 19 años, reemplazo del extremo del FC Barcelona, hizo trabajo de cargas en el gimnasio y no debería tener problemas para el cotejo del domingo.

La gran incógnita de Brasil es quién reemplazará a Paquetá: si Ancelotti opta por un sustituto natural, como Danilo Santos, o modifica el esquema táctico para incluir a un atacante, como Endrick o Gabriel Martinelli.

City cerca de fichar a Anderson

El centrocampista inglés Elliot Anderson se incorporará al Manchester City procedente del Nottingham Forest a su regreso del Mundial, después de que ambos clubes de la Premier League hayan acordado un traspaso que podría convertirlo en el jugador británico más caro de la historia.

El jugador de 23 años, que actualmente se prepara para el duelo de octavos de final contra México, pasó el reconocimiento médico en Kansas City —donde está concentrada la selección inglesa— y formalizará su traspaso cuando los "Tres Leones" terminen su aventura mundialista.

"El Manchester City y el Nottingham Forest han llegado a un acuerdo para el traspaso de Elliot Anderson", se lee en un comunicado del City emitido este jueves. "Los trámites del fichaje se completarán cuando regrese a Inglaterra".

Según los medios británicos, el traspaso de Anderson está valorado en 116 millones de libras (155 millones de dólares).

Una cifra que supera los 105 millones de libras que el Arsenal pagó por su compañero de selección inglesa Declan Rice hace tres años.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Celebración en México por victoria en el Mundial deja tres muertos

Cristiano Ronaldo o Modric: el Mundial se prepara para decir adiós a una leyenda

Pochettino desafía a todos: "¿Por qué no nosotros?" rumbo al título del Mundial 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado dijo en España durante una rueda de prensa sobre Venezuela.  
TRAGEDIA

EEUU le responde a María Corina que su regreso ahora a Venezuela es contraproducente

El actor venezolano Franklin Virgüez. 
POLÉMICA

Arrestan al actor Franklin Virgüez en Miami por presunta exposición indecente

Carlos Antonio Lloga Domínguez, fue arrestado junto con su esposa y su hijo después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, revocara su estatus legal.
INMIGRACIÓN

EEUU detiene y revoca estatus legal a exfuncionario del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP)

El delantero inglés Harry Kane, número 09, celebra la victoria en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, disputado en el estadio de Atlanta el 1 de julio de 2026. 
Fútbol

Harry Kane rescata a Inglaterra y evita el batacazo ante RD Congo

La candidata al Congreso Claire Valdez, el candidato al Congreso Brad Lander, el alcalde Zohran Mamdani y la candidata al Congreso Darializa Avila Chevalier levantan las manos durante un mitin de Salir a Votar (GOTV) en el Teatro King el 18 de junio de 2026 en la ciudad de Nueva York. 
¿Peligro en EEUU?

Ala de izquierda radical del Partido Demócrata gana terreno en las primarias y desplaza a "moderados"

Te puede interesar

Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
HAVE FUN, BE SAFE

Miami-Dade refuerza la seguridad náutica para el 4 de Julio: "No beba y pilotee una embarcación"

Por CÉSAR MENÉNDEZ
Vista parcial del Miami Marine Stadium.
FLORIDA

Referendo apuesta por devolver la vida al Miami Marine Stadium

Hernán Gil resistió en un paso suterraneo con 140 toneladas de escombros encima (AFP)
RESCATE

Venezolano rescatado tras ocho días está en UCI, pero en buen estado y consciente

El presidente Donald Trump en la Oficina Oval habla con los medios de comunicación. 
ANUNCIO

Trump aprueba más de 400 millones en ayuda federal para desastres en Florida

Imagen referencial.
ALERTA

Ola de calor extremo marcará celebración del 4 de Julio en el sur de Florida