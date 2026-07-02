Se confirma dura baja en Brasil para el choque contra Noruega en el Mundial

El centrocampista Lucas Paquetá, de Brasil, controla el balón durante un partido del Mundial contra Escocia, el 24 de junio de 2026.

MORRISTOWN.- El mediocampista Lucas Paquetá será baja para Brasil en el partido de octavos de final del Mundial 2026 el domingo contra Noruega, dijo este jueves a la AFP una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

No se descarta que el centrocampista del Flamengo reaparezca en el torneo únicamente si la Canarinha clasifica a la final el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford , a las afueras de Nueva York, agregó la fuente.

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Titular en el centro del campo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, Paquetá sufrió una lesión muscular en el posterior del muslo izquierdo en la agónica victoria 2-1 ante Japón el lunes en Houston.

El futbolista está bajo tratamiento intensivo desde entonces y es la única baja completamente segura de Carlo Ancelotti para el duelo en el MetLife Stadium contra los vikingos de Erling Haaland.

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El atacante Raphinha, lesionado del muslo derecho desde el segundo partido de la fase de grupos, ante Haití, ya ha empezado a hacer algunas actividades físicas al margen del resto de sus compañeros.

En caso de necesidad, y según su evolución hasta el domingo, podría estar en el banco de suplentes, agregó la fuente.

Los pentacampeones mundiales entrenaron la mañana de este jueves bajo un fuerte sol en el complejo de entrenamiento Columbia Park en Morristown, Nueva Jersey, donde el termómetro marcó una temperatura de 36 grados y una sensación térmica de 41 °C.

Además de Paquetá y Raphinha, el delantero Rayan se ausentó de los quince minutos de práctica abierta a los periodistas.

El juvenil de 19 años, reemplazo del extremo del FC Barcelona, hizo trabajo de cargas en el gimnasio y no debería tener problemas para el cotejo del domingo.

La gran incógnita de Brasil es quién reemplazará a Paquetá: si Ancelotti opta por un sustituto natural, como Danilo Santos, o modifica el esquema táctico para incluir a un atacante, como Endrick o Gabriel Martinelli.

City cerca de fichar a Anderson

El centrocampista inglés Elliot Anderson se incorporará al Manchester City procedente del Nottingham Forest a su regreso del Mundial, después de que ambos clubes de la Premier League hayan acordado un traspaso que podría convertirlo en el jugador británico más caro de la historia.

El jugador de 23 años, que actualmente se prepara para el duelo de octavos de final contra México, pasó el reconocimiento médico en Kansas City —donde está concentrada la selección inglesa— y formalizará su traspaso cuando los "Tres Leones" terminen su aventura mundialista.

"El Manchester City y el Nottingham Forest han llegado a un acuerdo para el traspaso de Elliot Anderson", se lee en un comunicado del City emitido este jueves. "Los trámites del fichaje se completarán cuando regrese a Inglaterra".

Según los medios británicos, el traspaso de Anderson está valorado en 116 millones de libras (155 millones de dólares).

Una cifra que supera los 105 millones de libras que el Arsenal pagó por su compañero de selección inglesa Declan Rice hace tres años.

FUENTE: AFP