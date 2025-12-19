viernes 19  de  diciembre 2025
FÚTBOL

Serie A mantiene partido en Australia, incluso tras cancelación del juego de LaLiga en Miami

Pese a las críticas recibidas y a que la liga española tuviera que cancelar su partido en Miami, el juego de la Serie A entre el Milan y el Como fue confirmado

Jugadores del AC Milan saludan a los aficionados presentes tras la celebración de un partido, el 14 de diciembre de 2025.

Jugadores del AC Milan saludan a los aficionados presentes tras la celebración de un partido, el 14 de diciembre de 2025.

PIERO CRUCIATTI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

ROMA.- La controvertida deslocalización a Australia del partido de la Serie A entre el AC Milan y el Como fue confirmada por la Liga Italiana de Fútbol este jueves, dos meses después de que su homóloga española cancelara un proyecto similar en Estados Unidos.

"El partido entre el Milan y el Como se disputará el 8 de febrero en Perth", declaró el presidente de la Lega Serie A, Ezio Simonelli, en Italia Uno antes de la primera semifinal de la Supercopa local entre el AC Milan y el Nápoles, que se disputa en Riad.

"Hemos mantenido una reunión muy cordial con (el presidente de la FIFA, Gianni) Infantino". Teníamos dudas sobre las obligaciones que se nos habían impuesto, en particular sobre el hecho de utilizar árbitros extranjeros, pero (el presidente de la comisión de árbitros de la FIFA, Pierluigi) Collina nos dio garantías sobre su calidad", añadió.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por AC Milan (@acmilan)

Para dar su visto bueno a la deslocalización de este encuentro, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), a la que está afiliada Australia, había exigido que fuese dirigido por árbitros procedentes de la AFC y no italianos.

"Aceptaremos esta condición, pero aún nos quedarán otras cosas por resolver", precisó Simonelli.

Por primera vez en su historia, la Serie A organizará uno de sus partidos en el extranjero.

Impacto de los JJOO de Invierno

Este duelo, correspondiente a la 24ª jornada del campeonato, no puede disputarse en San Siro, el estadio del AC Milan, porque se utilizará a comienzos de febrero para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero de 2026.

Los internacionales franceses del AC Milan, Adrien Rabiot y Mike Maignan, han manifestado su incomprensión ante este proyecto que les supondrá un viaje de ida y vuelta, en cuestión de pocos días, de más de 13.000 kilómetros desde la capital económica de Italia.

A pesar de la presión, la Liga Italiana no ha renunciado a su proyecto, a diferencia de la Liga de España que, enfrentada a una oleada de protestas, canceló en octubre la deslocalización del partido de su campeonato entre el Villarreal y el FC Barcelona en Miami.

FUENTE: AFP

