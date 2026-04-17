viernes 17  de  abril 2026
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Simeone asegura que el Atlético de Madrid debe volver "a tierra" tras alegría en la Champions

El Atlético de Madrid consiguió la clasificación a las semifinales del torneo europeo, pero primero deberá afrontar la gran final de la Copa del Rey

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la línea de banda durante el partido de fútbol de la liga española entre su club y el RC Celta de Vigo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 15 de febrero de 2025.&nbsp;

El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la línea de banda durante el partido de fútbol de la liga española entre su club y el RC Celta de Vigo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 15 de febrero de 2025. 

AFP / OSCAR DEL POZO
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEVILLA.- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, consideró que tras la alegría de pasar a semifinales de Champions su equipo vuelve "a tierra" para afrontar la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad.

"Jugamos un partido importante el martes, que nos dejó en un lugar muy bonito como lo es la semifinal de Champions. Eso fue estar arriba, ahora volvemos a tierra", dijo Simeone en la rueda de prensa previa a la final del sábado.

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"La tierra es lo que cuenta y sabemos la dificultad que nos vamos a encontrar", aseguró el 'Cholo', que también admitió "lo bonito que es jugar una final", en el estadio sevillano de La Cartuja.

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El entrenador rojiblanco advirtió sobre "un equipo competitivo, que sabe pelear, que sabe jugar, que tiene distintas formas de atacar, por dentro, por fuera, por rompimientos, con buenos futbolistas y jóvenes".

Simeone busca el sábado la que sería su segunda Copa del Rey como entrenador con el Atlético, tras la que ganó en 2013, al poco de llegar al banquillo rojiblanco.

"Hemos ido creciendo con las posibilidades que el club siempre nos ha dado, siempre manteniendo una idea, un plan, una búsqueda. En eso sí que cambiamos muy poco", dijo Simeone, que agradeció el apoyo de la afición en este proceso.

"Gracias y gracias por todo el apoyo que han tenido siempre para conmigo", dijo Simeone, recordando que "juntos pudimos atravesar el crecimiento enorme que ha tenido el Atlético de Madrid en el mundo".

Inter pisa el acelerador hacia el título

Salvo un giro increíble de los acontecimientos, el Inter de Milán estaría muy cerca de su 21º título de campeón de Italia: los Nerazzurri ampliaron, al menos provisionalmente, su ventaja al frente de la Serie A a doce puntos tras su triunfo 3-0 ante el Cagliari este viernes.

Cinco días después de haber remontado ante el Como 4-3 tras ir perdiendo 2-0, el Inter, líder con 78 puntos, volvió a necesitar la primera parte para entrar en ritmo.

Pero una vez lanzados después del descanso, los jugadores de Cristian Chivu fueron irresistibles en el estadio de San Siro.

FUENTE: AFP

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