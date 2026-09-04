Leclerc mantiene su sueño de ser campeón del Mundo con Ferrari en 2027

El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, examina el trofeo en el podio tras ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, en el centro de Inglaterra, el 5 de julio de 2026.

Charles Leclerc afronta el Gran Premio de Italia con un objetivo que parece complicado para 2026, pero que mantiene plenamente vivo de cara a la próxima temporada. El piloto de Ferrari considera que ser campeón del mundo en 2027 todavía es posible, pese a encontrarse actualmente lejos de la lucha por el título.

El monegasco, de 28 años, ocupa la quinta posición del campeonato y solo ha conseguido una victoria esta temporada, en Silverstone. Su trayectoria en la Fórmula 1 le ha permitido convertirse en uno de los pilotos más respetados por su talento, velocidad y elegancia, aunque todavía tiene pendiente conquistar su primer Mundial.

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Leclerc llegó a Ferrari en 2019, cuando apenas tenía 21 años y era todavía un piloto poco conocido para el gran público. Desde entonces, ha logrado nueve victorias en la Fórmula 1 y ha terminado segundo y tercero en los campeonatos de 2022 y 2024.

Leclerc y su relación especial con Ferrari

El piloto reconoce que ha cambiado considerablemente desde sus primeros años en la máxima categoría. Las experiencias positivas y negativas que ha acumulado le han permitido madurar tanto como piloto como a nivel personal, especialmente en la gestión de sus emociones.

Leclerc admite que su carácter emocional pudo jugarle malas pasadas en algunos momentos de su etapa con Ferrari. Sin embargo, asegura que con el paso del tiempo ha aprendido a controlar mejor sus reacciones cuando las cosas salen especialmente bien o cuando atraviesa momentos complicados.

Su vínculo con Ferrari sigue siendo uno de los pilares de su carrera. El monegasco destaca la enorme pasión que existe alrededor de la escudería italiana y reconoce que esa intensidad puede ser una fuente extraordinaria de motivación, aunque también haga que los malos resultados se vivan con especial dureza.

El piloto también valora el papel de Frédéric Vasseur, director de Ferrari, a quien conoce desde sus años en Sauber. Según Leclerc, Vasseur ha aportado calma y estabilidad al entorno del equipo, ayudándolo a gestionar mejor la presión y las emociones.

Monza, el escenario perfecto para los tifosi

El Gran Premio de Italia representa una de las citas más especiales para Leclerc. El piloto nació en Montecarlo, pero creció deportivamente en Italia gracias al karting y mantiene una estrecha relación con el país y con la pasión de los aficionados de Ferrari.

La llegada a Monza está acompañada por un enorme entusiasmo de los tifosi, que convierten el circuito y las calles de Milán en un auténtico escenario de celebración durante los días previos a la carrera.

Leclerc asegura que el ambiente no supone una presión negativa, sino una motivación adicional. El piloto disfruta especialmente del fervor que rodea a Ferrari y considera un privilegio competir con la escudería más laureada de la historia de la Fórmula 1.

Su compañero Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial, también ha destacado el honor que supone ser piloto de Ferrari. La llegada del británico al equipo en 2025 elevó todavía más las expectativas sobre la escudería y sobre la posibilidad de volver a luchar por grandes títulos.

El sueño de ser el primer monegasco campeón

Leclerc tiene además una motivación histórica. Aunque se define principalmente como ciudadano del Principado de Mónaco, mantiene vínculos con Italia y Francia y es apenas el tercer piloto monegasco que ha competido en la Fórmula 1, después de Louis Chiron y Olivier Beretta.

Su pasión por el automovilismo comenzó desde muy pequeño. Su padre, Hervé Leclerc, fue piloto de F3 y lo puso al volante de un kart cuando tenía apenas cuatro años. Otro de sus grandes referentes fue Jules Bianchi, fallecido en 2015 después del accidente sufrido en el Gran Premio de Japón de 2014.

Ferrari no gana el Mundial de constructores desde 2008 y su último campeón de pilotos fue Kimi Räikkönen en 2007. En ese contexto, Leclerc persigue un título que tendría un significado especial tanto para él como para la histórica escudería italiana.

El monegasco continúa así su búsqueda de una corona que se le resiste. Con nueve victorias, varios podios y dos subcampeonatos, ya ha construido una carrera de enorme prestigio. Ahora, su gran desafío es convertir ese talento en un campeonato mundial y convertirse en el primer piloto de Mónaco en conquistar la corona de la Fórmula 1.

FUENTE: AFP