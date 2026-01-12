lunes 12  de  enero 2026
FÚTBOL

Simeone pide disculpas a Vinicius tras altercado de la Supercopa

El entrenador del Atlético, Diego "Cholo" Simeone, también se disculpó con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por el "episodio que vieron"

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso (CR), le grita al entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (3.º por la izq.), durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre ambos clubes en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah, el 8 de enero de 2026.&nbsp;

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso (CR), le grita al entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (3.º por la izq.), durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre ambos clubes en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah, el 8 de enero de 2026. 

Fadel SENNA / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID.- El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se disculpó este lunes con el jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius, tras el encontronazo que tuvieron ambos en la segunda semifinal de la Supercopa de España, la semana pasada en Arabia Saudita.

"Me gustaría pedir disculpas al señor Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) y al señor Vinicius por el episodio que vieron", declaró 'El Cholo' en la conferencia de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo La Coruña.

Lee además
El entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone, hace un gesto en la línea de banda durante el partido de fútbol de la liga española entre el Club Atlético de Madrid y el RC Celta de Vigo en el Estadio Metropolitano de Madrid, el 15 de febrero de 2025. 
FÚTBOL

Simeone no cierra las puertas a dirigir en Arabia Saudita
El centrocampista español #16 del Barcelona, Fermín López (D), celebra con sus compañeros tras anotar el segundo gol de su equipo durante la semifinal de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Athletic Bilbao en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah el 7 de enero de 2026. 
Fútbol

Barcelona aplasta al Athletic y espera por el Real Madrid o Atlético

El derbi madrileño disputado el jueves, que acabó con la victoria de los blancos por 2-1, estuvo marcado por un rifirrafe entre Simeone y Vinicius, cuando el técnico colchonero le espetó en medio del partido: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Acuérdate de lo que te digo".

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Vinicius Jr. (@vinijr)

Esa provocación derivó en un enfrentamiento de ambos y también de Simeone con el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, que salió en defensa de su jugador: "No todo vale en un terreno de juego", declaró el vasco al término del partido.

"No estuvo bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuvo bien. El equipo que gana merece pasar, merecieron pasar", añadió Simeone este lunes para cerrar la polémica.

Endrick se luce

Imparable en su debut en el fútbol francés, el brasileño Endrick marcó el gol decisivo del Lyon (2-1) en la cancha del Lille este domingo en los dieciseisavos de final de la Copa.

Como en 2023 y 2024 en octavos de final, el Lyon dejó fuera de la competición al Lille, en el estadio Pierre Mauroy, a las afueras de la ciudad norteña, con temperaturas gélidas y el techo cerrado para la ocasión, sin llegar ni a la mitad de aforo (unos 20.000 espectadores) pese al prestigio del cartel.

El Lyon debe en gran parte el triunfo a su último fichaje, Endrick, principal atracción del mercado invernal en Francia, que acaparó los focos en su estreno.

Cedido por el Real Madrid hasta el final de temporada, el delantero de 19 años, ubicado en la derecha del once del portugués Paulo Fonseca, intentó hasta seis disparos, llevando el peligro de forma constante a la defensa norteña.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Real Madrid vence al Atlético y habrá Clásico en la final de la Supercopa de España

Vinicius vuelve a encender el derbi: fuerte cruce con Simeone en la Supercopa de España

Barcelona es campeón de la Supercopa de España tras un Clásico histórico ante el Real Madrid en Arabia Saudita

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

Comunidad venezolana celebra en El Doral la captura del dictador Nicolás Maduro
MALESTAR

La caída de Maduro y la pesadilla del TPS para los venezolanos

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
ADVERTENCIA

EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

Manifestantes iraníes en el centro de Londres piden el derrocamiento del régimen.
MUNDO

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

Te puede interesar

TOPSHOT - Esta foto, tomada y difundida por Vatican Media, la oficina de prensa del Vaticano, el 12 de enero de 2026, muestra al Papa León XIV durante una audiencia privada con la venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en el Vaticano. 
SANTA SEDE

El papa León XIV recibe a María Corina Machado

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
FLORIDA

DeSantis propone sesión especial para impulsar rebaja histórica al impuesto a la propiedad

Precio de la gasolina baja en Florida. (archivo)
BARATA

Gasolina en Florida cae al nivel más bajo desde 2021, según AAA

Imagen referencial. 
ALERTA

Hospitales del sur de Florida enfrentan saturación por incremento en casos de gripe

Manifestación en apoyo a las revueltas populares en Irán, en la plaza de Callao, a 11 de enero de 2026, en Madrid (España).
Tensión

Irán afirma estar listo para negociar, tras advertencias de Trump