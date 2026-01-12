Simeone pide disculpas a Vinicius tras altercado de la Supercopa

El entrenador español del Real Madrid, Xabi Alonso (CR), le grita al entrenador argentino del Atlético de Madrid, Diego Simeone (3.º por la izq.), durante el partido de semifinales de la Supercopa de España entre ambos clubes en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah en Yeddah, el 8 de enero de 2026.

MADRID.- El entrenador del Atlético de Madrid , Diego Simeone , se disculpó este lunes con el jugador brasileño del Real Madrid , Vinicius , tras el encontronazo que tuvieron ambos en la segunda semifinal de la Supercopa de España , la semana pasada en Arabia Saudita .

"Me gustaría pedir disculpas al señor Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid) y al señor Vinicius por el episodio que vieron", declaró 'El Cholo' en la conferencia de prensa previa al partido de octavos de final de la Copa del Rey contra el Deportivo La Coruña .

El derbi madrileño disputado el jueves, que acabó con la victoria de los blancos por 2-1, estuvo marcado por un rifirrafe entre Simeone y Vinicius, cuando el técnico colchonero le espetó en medio del partido: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Acuérdate de lo que te digo".

Esa provocación derivó en un enfrentamiento de ambos y también de Simeone con el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, que salió en defensa de su jugador: "No todo vale en un terreno de juego", declaró el vasco al término del partido.

"No estuvo bien de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuvo bien. El equipo que gana merece pasar, merecieron pasar", añadió Simeone este lunes para cerrar la polémica.

Endrick se luce

Imparable en su debut en el fútbol francés, el brasileño Endrick marcó el gol decisivo del Lyon (2-1) en la cancha del Lille este domingo en los dieciseisavos de final de la Copa.

Como en 2023 y 2024 en octavos de final, el Lyon dejó fuera de la competición al Lille, en el estadio Pierre Mauroy, a las afueras de la ciudad norteña, con temperaturas gélidas y el techo cerrado para la ocasión, sin llegar ni a la mitad de aforo (unos 20.000 espectadores) pese al prestigio del cartel.

El Lyon debe en gran parte el triunfo a su último fichaje, Endrick, principal atracción del mercado invernal en Francia, que acaparó los focos en su estreno.

Cedido por el Real Madrid hasta el final de temporada, el delantero de 19 años, ubicado en la derecha del once del portugués Paulo Fonseca, intentó hasta seis disparos, llevando el peligro de forma constante a la defensa norteña.

FUENTE: AFP