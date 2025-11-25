martes 25  de  noviembre 2025
FÚTBOL

Fútbol argentino recuerda a Maradona cinco años después de su muerte

El que muchos consideran el mejor futbolista de la historia, Diego Maradona, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 en su casa en Buenos Aires

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

La leyenda del fútbol argentino, Diego Maradona, controla un balón con la cabeza en una práctica en 1986.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES.- El fútbol argentino recordó este martes a Diego Armando Maradona, fallecido hace cinco años, en medio de pedidos de justicia de la familia del astro, que responsabiliza de la muerte a su equipo médico.

El que muchos consideran el mejor futbolista de la historia falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 mientras se recuperaba de una neurocirugía en su casa en Buenos Aires.

Lee además
Un miembro de las Fuerzas Especiales de Argentina hace guardia junto a una pared llena de letreros en apoyo al fallecido astro del fútbol, Diego Maradona, el 3 de abril de 2025.
FÚTBOL

Salida en falso demora nuevo juicio por muerte de Diego Maradona
Carritos de mano con cajas de documentos/materiales del caso de Diego Maradona son trasladados por el equipo de abogados de la exenfermera de la fallecida leyenda del fútbol argentino, el 2 de octubre de 2024.
FÚTBOL

Abogados de acusado por muerte de Maradona piden apartar a dos jueces

Ocho miembros del equipo médico del legendario "Diez" están acusados de homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía ocasionar la muerte del paciente.

"Solo muere quien es olvidado y a vos, Diego, te recordamos cada día", publicó la selección argentina, con la que Maradona fue campeón del mundo en México 1986, en la red social X.

Embed
View this post on Instagram

A post shared by Diego Maradona (@maradona)

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartió, por su parte, una imagen del "Pelusa" en X con la leyenda "el pueblo no olvida a quien lo hizo feliz".

Decenas de clubes y jugadores rememoraron con emotivos mensajes y videos al ídolo, para cuyo quinto aniversario de muerte no se prevé la realización de homenajes oficiales.

Boca Juniors, equipo del que el zurdo era hincha y en el que se retiró en 1997, publicó un video en el que se ve a personas dejando ofrendas a su estatua en el estadio La Bombonera en Buenos Aires.

"Pasan las personas, pasan los días, los meses y los años. Todo pasa, menos vos, que seguís siempre acá", dijo el Xeneize en un mensaje.

Argentinos Juniors, club en el que debutó, y el italiano Nápoles, al que llevó a la gloria a finales de la década de los 80, también lo recordaron con sentidas publicaciones en sus redes sociales.

Batalla judicial

Dos de las hijas de Maradona, Dalma y Giannina, pidieron "justicia" por la muerte de su padre, que se investiga en los tribunales argentinos y ha tenido tintes novelescos.

El primer juicio fue anulado en mayo por la participación de una de las magistradas en un documental clandestino sobre el proceso. El nuevo litigio comenzará en marzo próximo.

"Vos papá vas a tener la justicia que merecés, te lo prometo", escribió Dalma Maradona en sus redes.

Los hijos del 10 anunciaron en 2024 la construcción de un mausoleo en el centro de Buenos Aires adonde serán trasladados los restos del astro.

El espacio será abierto al público, pero la obra está en suspenso hasta que finalice el juicio.

FUENTE: AFP

