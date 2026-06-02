martes 2  de  junio 2026
Seguridad

Marco Rubio advierte que los cárteles mexicanos podrían usar sus drones contra EEUU

El secretario de Estado señaló que "los cárteles mexicanos están utilizando drones para atacarse entre sí" y denunció que existe la posibilidad de que "en algún momento podrían usarlos" contra los intereses estadounidenses

Drones, imagen referencial.&nbsp;

Drones, imagen referencial. 

EUROPA PRESS/ARCHIVO/IMAGEN REFERENCIAL.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este martes de que los cárteles mexicanos del narcotráfico disponen de drones que podrían ser utilizados para atacar en territorio estadounidense.

Durante una audiencia ante el Senado estadounidense, Rubio señaló que "los cárteles mexicanos están utilizando drones para atacarse entre sí" y denunció que existe la posibilidad de que "en algún momento podrían usarlos" contra los intereses estadounidenses.

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La Administración de Donald Trump ha catalogado a los principales cárteles mexicanos, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como organizaciones terroristas y ha presionado al Gobierno de México para que acepte ataques estadounidenses contra los grupos criminales en territorio estadounidense, algo que la gobernante mexicana, Claudia Sheinbaum, rechaza por considerar que vulneraría la soberanía de su país, pese al fracaso de la política mexicana en materia de seguridad y el incremento del crimen organizado.

La mandataria mexicana pidió este martes al embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” de México, luego de que el diplomático hiciera un llamado para dejar la discusión política fuera de la lucha contra el narcotráfico.

El cruce de mensajes se da en un contexto ríspido entre los dos países, una tensión que se acrecentó desde que EEUU acusó a diez funcionarios mexicanos, entre ellos, el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de crímenes de narcotráfico y posesión de armas.

Niega cambio de política con Taiwán

Rubio negó este martes que la política de su país hacia Taiwán haya cambiado, tras la reciente visita a China del presidente Donald Trump, y subrayó que la Administración republicana autorizó una "venta masiva" de armamento para la isla.

"Lo más importante que hay que entender es que queremos que se preserve el statu quo, tal como existe en este momento. Esa es nuestra política, eso es lo que hemos dicho y eso es lo que seguimos diciendo. Es una relación muy delicada que requiere un equilibrio cuidadoso, pero nuestra política respecto a Taiwán no está cambiando. No cambió durante ese viaje", declaró Rubio ante el Senado estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE

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