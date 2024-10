Tagovailoa supera el protocolo de seguridad y queda listo para regresar el domingo

El talentoso jugador fue examinado después de la práctica del jueves por un doctor independiente y obtuvo su visto bueno para jugar el domingo, de acuerdo con el entrenador Mike McDaniel.

Dolphins (1).jpg El mariscal de campo de los Dolphins, Tua Tagovailoa (izquierda), se sienta al margen durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Bills, el domingo 7 de enero de 2024, en Miami Gardens, Florida. AP Foto/Wilfredo Lee

"Las palabras no pueden describir lo emocionado que me pongo por los jugadores que reciben oportunidades que sé que no toman a la ligera", dijo McDaniel el viernes, en declaraciones recogidas por The Associated Press. "Es muy emocionante desde una perspectiva humana como coach de este equipo", agregó.

Gran preocupación

Tagovailoa sufrió la conmoción cerebral luego de colisionar contra el defensive back de los Bills de Búfalo, Damar Hamlin, en el desafío de los Dolphins en esa segunda semana de la temporada. El mariscal de campo señaló que no ha tenido síntomas desde el día después de que fue diagnosticado con el problema físico.

Sin embargo, la lesión de Tagovailoa generó una gran preocupación dentro de la NFL, pues el jugador tiene un alarmante historial de conmociones cerebrales que han puesto en peligro su carrera. Fue diagnosticado con dos conmociones en 2022 y también recibió otro fuerte golpe en la cabeza en esa misma campaña, que llevó a que la liga realizara algunos cambios en su reglamento sobre esa lesión en particular.