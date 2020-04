"This is football", el documental que explora el impacto del fútbol en el mundo

La serie fue escrita por el periodista y escritor británico John Carlin, trata seis temas universales de la condición humana reflejadas en este deporte. “Esto son seis canciones de amor al fútbol. Queríamos hacer algo nuevo para los aficionados de este viejo deporte. La idea es transmitir emoción con historias que tengan casi un punto de teatro”, explicó Carlin en la presentación de la obra en Barcelona.

El primer episodio trata de “La Redención”, con protagonismo del genocidio de Ruanda. Luego se explora “La Fe”, mediante la escalada del fútbol femenino; “El Orgullo”, con la historia de la selección islandesa; “La Belleza”, desvelando los secretos del juego de Lionel Messi y por último el amor al deporte que derriba fronteras.

This is Football - Official Trailer | Prime Video