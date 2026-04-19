domingo 19  de  abril 2026
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Todo o nada para el Atlético de Madrid en Champions tras derrota en la Copa del Rey

Luego de sucumbir frente a la Real Sociedad en los penales el sábado, el Atlético de Madrid tira todos sus huevos de la temporada en la canasta de la Champions

Jugadores del Atlético de Madrid celebran luego de vencer al Barcelona en un partido de la Champions League, el 8 de abril de 2026.

Jugadores del Atlético de Madrid celebran luego de vencer al Barcelona en un partido de la Champions League, el 8 de abril de 2026.

LLUIS GENE / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SEVILLA.- Diego Simeone trató de transmitir esperanza, pero su lenguaje corporal hablaba por sí solo: la derrota en los penales en la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad deja al Atlético de Madrid ante un todo o nada en la Champions, a tres partidos del título y contra el Arsenal en semifinales.

El técnico argentino se marchó de Sevilla abatido por la derrota de su equipo el sábado, decidida por la crueldad de los penaltis tras empate 2-2 en un duelo en el que los rojiblancos fueron dos veces por detrás en el marcador.

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Simeone llevó al Atlético al título en la Copa del Rey en 2013, hace una eternidad, y ganarla de nuevo habría sido el trampolín perfecto para lanzar al club hacia las semifinales de la Liga de Campeones contra el Arsenal.

El Atlético nunca ha ganado el gran trofeo europeo y tiene la firme convicción de que puede lograrlo este año, una confianza que puede haber quedado seriamente dañada este fin de semana.

La última vez que levantó un título fue el de la Liga en 2021, con Luis Suárez liderando la ofensiva.

Ganar la Copa habría asegurado, además, que la leyenda Antoine Griezmann se marcharía con un trofeo bajo el brazo. El francés jugará desde la próxima temporada en el Orlando City, de la Major League Soccer, el campeonato estadounidense.

Durante la era Simeone, el club parecía dejar atrás el apodo del 'Pupas', que se le adjudicó después de perder la final de la Copa de Europa de 1974 contra el Bayern Múnich en el partido de desempate.

"Duele mucho"

Pero a pesar de conseguir otros títulos, la maldición continuó en la gran competición internacional, con derrotas in extremis en dos finales ante el Real Madrid, en 2014 y 2016, con Simeone en el banquillo.

El argentino dijo que su equipo podría reponerse de la derrota, 4-3 en la tanda del sábado, con Alexander Sorloth y Julián Álvarez fallando desde el punto de penal para los rojiblancos.

"La manera en la que competimos me deja tranquilo", dijo el entrenador, aunque le costará trabajo llevar a sus jugadores al estado mental adecuado para enfrentarse al Arsenal, con la ida en la capital española el 29 de abril.

"No estoy pensando en el Arsenal, lo que pasa hoy me duele mucho. Necesitábamos ganar y no pudimos ganar", dijo Simeone.

"La afición no necesita mensajes, lo que necesita es ganar", añadió.

Más de 30.000 aficionados del Atlético viajaron a Sevilla y se marcharon desolados.

Simeone había prometido que el equipo estaba "listo" para ganar la Liga de Campeones después de eliminar al Barcelona a principios de semana, pero ante la Real Sociedad pudo pagar el cansancio tras la vuelta de los cuartos europeos.

"Todavía tenemos la Champions, una eliminatoria preciosa por delante", dijo el centrocampista Marcos Llorente, tratando de levantar los ánimos.

"Tenemos que agradecer a todos, sobre todo a los que vinieron a Sevilla, nos duele muchísimo por ellos. Tenemos que levantar la cabeza", añadió el multiusos de Simeone.

"Ahora viene lo bueno"

Llorente dijo que el equipo no podía recrearse en la derrota: "Cuando pierdes, tienes otra competición que llega rápido".

"No hay tiempo para darle vueltas a las cosas. Esto es muy duro para nosotros, pero tenemos que levantarnos: ahora viene la parte buena", añadió.

Inmediatamente después de la tanda de penales, decidida por dos atajadas del arquero de la Real Sociedad, Unai Marrero, y el lanzamiento definitivo de Pablo Marín, Koke se secó las lágrimas antes de lanzar un mensaje similar.

"Lo intentamos todo, nos dejamos el alma ahí y no pudo ser", dijo el capitán, de 34 años. "Así es la vida, duele y tenemos que seguir".

FUENTE: AFP

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