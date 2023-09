Tras revés ante Venezuela, Paraguay despide a su entrenador

El argentino Guillermo Barros Schelotto fue cesanteado de su puesto como entrenador de la selección de Paraguay tras no sumar triunfos en los primeros dos partidos de las eliminatorias mundialistas.

"Le deseamos el mejor de los éxitos tanto a él como a todo su cuerpo técnico, al tiempo de agradecerles por la entrega y compromiso demostrados al frente de la albirroja", dijo la APF.

La destitución del 'Mellizo' se produce tras el empate 0-0 con Perú de local y la derrota a domicilio 1-0 ante Venezuela en la primera doble fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Norteamérica-2026, que organizarán Estados Unidos, Canadá y México.

El argentino Daniel Garnero, actual entrenador de Libertad de Asunción, el líder del campeonato Clausura paraguayo, suena como posible reemplazante del 'mellizo' Barros Shelotto, según la prensa local.

Peguntado Garnero en conferencia de prensa tras la goleada 4-0 de su equipo al Tacuarí el sábado por el torneo local, dijo: "Si me llaman, capaz que diga que sí. Que me nombren para la selección paraguaya es un orgullo muy grande. Yo hoy me siento preparado para dirigir lo que sea".

Embed Guillermo Barros Schelotto deja de ser el DT de Paraguay . Ya fue notificado de la decisión por la APF. Dirigió 17 partidos (4PG, 4PE y 9PP). Cosechó apenas 1 punto de 6 en el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026. Vía @okdobleamarilla. pic.twitter.com/u4K6ERSVld — VarskySports (@VarskySports) September 16, 2023

La prensa local apuesta por Garnero como nuevo director técnico de la selección paraguaya, que busca volver a los mundiales tras quedar fuera de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Barros Schelotto se transforma de esta manera en el primer entrenador cesado en el clasificatorio sudamericano para el Mundial de 2026, que otorga seis cupos para el torneo y al séptimo la posibilidad de una repesca con una selección de otro continente.

El 'Mellizo' dirigió 17 partidos con la selección de Paraguay, con 4 victorias, 4 empates y 9 derrotas.

Paraguay no clasifica a un Mundial desde Sudáfrica 2010, donde llegó a los cuartos de final, su mejor actuación histórica.

En la próxima doble fecha de las clasificatorias sudamericanas, Paraguay visitará el 12 de octubre en Buenos Aires a la campeona mundial Argentina y recibirá el 17 del mismo mes a Bolivia en Ciudad del Este.

Disputadas dos fechas del premundial, la selección guaraní está sexta junto a Chile y Perú con un punto.

FUENTE: AFP