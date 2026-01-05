lunes 5  de  enero 2026
"Un regalo" estar de vuelta, asegura Rodri tras volver a ser titular con el City

El español, ganador del Balón de Oro en 2024, regresó a la titularidad con el Manchester City en el empate 1-1 contra el Chelsea en la jornada del domingo

El centrocampista español del Manchester City, Rodri, controla el balón en un partido, el 2 de noviembre de 2025.

PAUL ELLIS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MANCHESTER.- El centrocampista español Rodri, Balón de Oro en 2024, aseguró este domingo tras volver a la titularidad en el empate 1-1 entre su Manchester City y el Chelsea que era un "regalo" poder jugar de nuevo.

"Para mí es un regalo. Lo que he atravesado ha sido terrible para mí, así que ganar, empatar o perder, para mí ahora todo es un regalo", declaró el internacional español.

Desde su grave lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en septiembre de 2024, el jugador del Manchester City ha ido sufriendo diferentes problemas físicos que le han mantenido prácticamente apartado de los terrenos de juego en los últimos 16 meses.

En su primera titularidad desde octubre, el español aseguró haberse "sentido fuerte".

"Jugar, sentir la felicidad del juego y recuperar la sonrisa, lo demás vendrá después. Las victorias, el éxito del equipo. Ahora mismo se trata de mantenerse en forma y disfrutar el fútbol", precisó.

"He atravesado un proceso en el que tienes que ajustar el cuerpo en términos musculares. Me siento fuerte. Necesito el ritmo de partidos, pero teniendo en cuenta en qué momento de la temporada estamos y de dónde vengo, me siento bien", precisó.

Tras el empate contra el Chelsea, el Manchester City queda a seis puntos del líder Arsenal.

Inter recupera el liderato

El Inter de Milán se impuso este domingo 3-1 al Bolonia en la 18ª jornada de Serie A y recuperó el liderato con gol y asistencia del argentino Lautaro Martínez.

El fin de semana en el Calcio no despejó el apelotonamiento de equipos en la zona alta.

Con 39 puntos los Nerazzurri recuperan la primera posición, que estaba desde el viernes en manos de su vecino y acérrimo rival AC Milan, segundo clasificado con 38 puntos. Detrás está el vigente campeón Nápoles (37 puntos), que venció este domingo 2-0 a la Lazio para seguir en la lucha por el Scudetto.

Así, los hombres entrenados por el rumano Cristian Chivu saltaron al césped de San Siro conocedores de los resultados de sus rivales y obligados a ganar.

El capitán Martínez asistió al polaco Piotr Zielinski (39') en la primera mitad y anotó inmediatamente después de la reanudación (48') para encauzar una victoria decorada por el francés Marcus Thuram (74'). El argentino Santiago Castro recortó para los visitantes en la recta final (83').

FUENTE: AFP

