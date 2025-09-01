Venezolano Luis García con regreso de lujo en Houston

Luis García #77 de los Astros de Houston lanza durante la primera entrada contra los Angelinos de Los Ángeles en el Daikin Park el 1 de septiembre de 2025 en Houston, Texas.

El béisbol siempre da segundas oportunidades y Luis García sí que la supo aprovechar. Tras 854 días sin lanzar en las Grandes Ligas, el venezolano trabajó por espacio de seis entradas, aunque le hicieron tres carreras, contó con el respaldo para acreditarse la victoria y los Astros de Houston ganasen 8-3.

García, que fue sometido a una Tommy John en 2023 y tuvo inconvenientes en su recuperación, tardando más de lo habitual para volver a lanzar, se mostró intratable las primeras tres entradas. Nadie le tocó la inicial.

El mánager Joe Espada había indicado previo al juego que esperaban que García pudiese darles 80 lanzamientos.

"No estaba nervioso, pero sí estaba sintiendo emociones pero tenía que estar calmado para afrontar el juego", dijo García después del compromiso. "Fue mucho tiempo, fue realmente difícil, un camino largo, pero siempre fui positivo y simplemente manteniendo la felicidad, supongo, pero sabes, solo trato de hacer mi trabajo todos los días y estar listo, supongo", dijo el derecho que considera que hoy es un lanzador distinto.



"Creo que la mentalidad, cuando estás en el proceso, tienes mucho tiempo para pensar y sabes lo que puedes hacer y lo que no hacer y eso realmente me ayudó mucho y a hacer el trabajo que hice".

García solo tambaleó en el cuarto episodio. Zach Neto le abrió con jonrón y luego de un out, Mike Trout le dio hit y acto seguido Jo Adell la mandó a las gradas del jardín izquierdo del Daikin Park.

Apoyado en una recta que tocó las 93.2 millas por hora y uso en un 48%, García caminó dos entradas más en las que completó seis ponches. El derecho también se apoyó en el cutter (17 lanzamientos, 22%) y curva (11 envíos, 14%). El sweeper lo tiró en nueve ocasiones, mientras que el cambió solo lo requirió en cuatro oportunidades.

"Mi mentalidad ha cambiado un poco. Creo que soy más consistente. Sé que puedo hacer mi trabajo, así que es solo cuestión de, básicamente, hacer mis lanzamientos y eso es todo. Sé que soy un tipo bastante competitivo, así que sé que mi habilidad estará ahí. Así que siento que puedo intentar más, pero no quiero lastimarme el brazo o algo así", agregó tras conseguir regresar a las mayores en un día especial, pues de los 33,247 asistentes había alguien muy especial.

"Estoy feliz porque mi mamá estuvo aquí hoy y mi hermano también", siguió García, tras comentar que era la primera vez que su madre lo veía lanzar en las mayores. "Siempre me apoyaron, me mantuvieron positivo y eso me ayudó a hacer mi trabajo. Y estoy muy, muy feliz con todo, especialmente porque mi mamá y mi hermano estuvieron aquí para verme hoy".

La tropa latina de Houston fue la aliada de García. Su compatriota José Altuve se fue de 4-2, con jonrón (24) y tres impulsadas, mientras que el mexicano Ramón Urías también la botó (10) y remolcó dos. El dominicano Jeremy Peña, el cubano Yordan Álvarez y el puertorriqueño Carlos Correa remolcaron una carrera cada uno.

"Estoy realmente feliz y todo el equipo, toda la organización está feliz por él (Luis García). Ha estado trabajando, obviamente, para volver a estar saludable y ser parte del equipo en el campo otra vez. Gran tipo y hoy hizo un trabajo increíble. Nos dio la oportunidad de ganar y lo haremos por él", dijo Altuve.

El mánager de los Astros, Joe Espada, también se mostró feliz de tener nuevamente disponible a Luis García después un largo tiempo.

"Está fuerte físicamente y mentalmente. Estamos bastante contentos porque pudo volver y por la clase de juego que tuvo. Utilizó muy bien su recta y su cutter, combinándolos con el sweeper y otros pitcheos", comentó Espada.