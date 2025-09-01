lunes 1  de  septiembre 2025
BÉISBOL

Venezolano Luis García con regreso de lujo en Houston

El derecho vuelve a lanzar en las Grandes Ligas después de 854 días y se acredita la victoria

Luis García #77 de los Astros de Houston lanza durante la primera entrada contra los Angelinos de Los Ángeles en el Daikin Park el 1 de septiembre de 2025 en Houston, Texas.&nbsp;

Luis García #77 de los Astros de Houston lanza durante la primera entrada contra los Angelinos de Los Ángeles en el Daikin Park el 1 de septiembre de 2025 en Houston, Texas. 

Alex Slitz/Getty Images/AFP
Diario las Américas | REYES UREÑA
Por REYES UREÑA

El béisbol siempre da segundas oportunidades y Luis García sí que la supo aprovechar. Tras 854 días sin lanzar en las Grandes Ligas, el venezolano trabajó por espacio de seis entradas, aunque le hicieron tres carreras, contó con el respaldo para acreditarse la victoria y los Astros de Houston ganasen 8-3.

García, que fue sometido a una Tommy John en 2023 y tuvo inconvenientes en su recuperación, tardando más de lo habitual para volver a lanzar, se mostró intratable las primeras tres entradas. Nadie le tocó la inicial.

Lee además
Yordan Álvarez, de los Astros de Houston, trota hacia el dugout antes de un juego contra los Tigres de Detroit, el 2 de octubre de 2024.
BÉISBOL

Cubano Yordan Álvarez vuelve con los Astros tras casi cuatro meses de ausencia
El director técnico de la selección de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, durante un compromiso ante Canadá, el 29 de junio de 2025.
FÚTBOL

Tena vs. Gómez: un choque de cerebros

El mánager Joe Espada había indicado previo al juego que esperaban que García pudiese darles 80 lanzamientos.

"No estaba nervioso, pero sí estaba sintiendo emociones pero tenía que estar calmado para afrontar el juego", dijo García después del compromiso. "Fue mucho tiempo, fue realmente difícil, un camino largo, pero siempre fui positivo y simplemente manteniendo la felicidad, supongo, pero sabes, solo trato de hacer mi trabajo todos los días y estar listo, supongo", dijo el derecho que considera que hoy es un lanzador distinto.

"Creo que la mentalidad, cuando estás en el proceso, tienes mucho tiempo para pensar y sabes lo que puedes hacer y lo que no hacer y eso realmente me ayudó mucho y a hacer el trabajo que hice".

García solo tambaleó en el cuarto episodio. Zach Neto le abrió con jonrón y luego de un out, Mike Trout le dio hit y acto seguido Jo Adell la mandó a las gradas del jardín izquierdo del Daikin Park.

Apoyado en una recta que tocó las 93.2 millas por hora y uso en un 48%, García caminó dos entradas más en las que completó seis ponches. El derecho también se apoyó en el cutter (17 lanzamientos, 22%) y curva (11 envíos, 14%). El sweeper lo tiró en nueve ocasiones, mientras que el cambió solo lo requirió en cuatro oportunidades.

"Mi mentalidad ha cambiado un poco. Creo que soy más consistente. Sé que puedo hacer mi trabajo, así que es solo cuestión de, básicamente, hacer mis lanzamientos y eso es todo. Sé que soy un tipo bastante competitivo, así que sé que mi habilidad estará ahí. Así que siento que puedo intentar más, pero no quiero lastimarme el brazo o algo así", agregó tras conseguir regresar a las mayores en un día especial, pues de los 33,247 asistentes había alguien muy especial.

"Estoy feliz porque mi mamá estuvo aquí hoy y mi hermano también", siguió García, tras comentar que era la primera vez que su madre lo veía lanzar en las mayores. "Siempre me apoyaron, me mantuvieron positivo y eso me ayudó a hacer mi trabajo. Y estoy muy, muy feliz con todo, especialmente porque mi mamá y mi hermano estuvieron aquí para verme hoy".

La tropa latina de Houston fue la aliada de García. Su compatriota José Altuve se fue de 4-2, con jonrón (24) y tres impulsadas, mientras que el mexicano Ramón Urías también la botó (10) y remolcó dos. El dominicano Jeremy Peña, el cubano Yordan Álvarez y el puertorriqueño Carlos Correa remolcaron una carrera cada uno.

"Estoy realmente feliz y todo el equipo, toda la organización está feliz por él (Luis García). Ha estado trabajando, obviamente, para volver a estar saludable y ser parte del equipo en el campo otra vez. Gran tipo y hoy hizo un trabajo increíble. Nos dio la oportunidad de ganar y lo haremos por él", dijo Altuve.

El mánager de los Astros, Joe Espada, también se mostró feliz de tener nuevamente disponible a Luis García después un largo tiempo.

"Está fuerte físicamente y mentalmente. Estamos bastante contentos porque pudo volver y por la clase de juego que tuvo. Utilizó muy bien su recta y su cutter, combinándolos con el sweeper y otros pitcheos", comentó Espada.

Temas
Te puede interesar

Barcelona apela por la misma estrategia del Real Madrid e inscribe a un jugador con ficha de filial

Polémica boxeadora apela ante el TAS los test de feminidad de World Boxing

Neymar refuta versión de Ancelotti y dice que quedó fuera de la lista de Brasil "por opción técnica"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Residentes hacen fila para votar en Stamford en el primer día de votación anticipada el 21 de octubre de 2024 en Stamford, Connecticut.
Política

Trump planea declarar orden ejecutiva que exigiría documento de identidad a los votantes

Los expresidentes demócratas Barack Obama y Joe Biden, junto a la exvicepresidenta Kamala Harris.
ANáLISIS/ POLíTICA

¿Podrá el Partido Demócrata revertir su profunda crisis?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Grupo anfibio listo Iwo Jima (ARG) y la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU), apoyados por varios destructores.
NARCOTRÁFICO

Radares, misiles y un grupo anfibio de despliegue y asalto inmediato potencian buques de EEUU en el Caribe

El gobierno del presidente español, el socialista Pedro Sànchez. 
España

Pedro Sánchez admite mala gestión en la prevención de incendios: "claramente insuficiente"

Te puede interesar

Pasajeros que llegan a EEUU entregan sus documentos al personal de la aerolínea en el Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
TURISMO

Turistas deben pagar una "tarifa de integridad" para ingresar a EEUU: ¿Cuál es el costo?

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro.
Venezuela

Maduro dice que 1,200 misiles "apuntan" a Caracas; "diálogo con EEUU está maltrecho"

Turistas pasan por la embajada de Estados Unidos en descapotables clásicos por el Malecón, en la Habana, Cuba.
FLORIDA

Piden en Miami excluir la reunificación familiar del 'Travel Ban'

El Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) se ha convertido en la agencia de espionaje más grande y activa del mundo
INTELIGENCIA

Espionaje chino en EEUU: la red oculta de Pekín que busca información e intimidar a los críticos

Refugiados con boletos comprados con fecha posterior al 27 de enero no podrán viajar por el momento a EEUU.
ACUERDO

Ecuador negocia recibir a 300 migrantes con estatus de refugiados en EEUU cada año