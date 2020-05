Venezuela recibe donación de Elvis Andrus para combatir la pandemia

"Gracias Cori (esposa del jugador) y Elvis Andrus por contribuir para que desde Unicef podamos seguir apoyando en la prevención del contagio y propagación del COVID-19 en Venezuela", reza una imagen que compartió el pelotero en sus redes sociales.

"Con su donativo ayudan a que estos insumos lleguen a centros de salud de zonas y estados vulnerables para el uso de personal sanitario, así pueden estar protegidos y proteger a otros. Su solidaridad nos permite estar más cerca de quien más lo necesita", concluye el mensaje de Unicef.

En Venezuela, país que atraviesa una crisis humanitaria, según el régimen de Nicolás Maduro se han diagnosticado 824 casos de coronavirus COVID-19. De los cuales 283 han sido detectados en los últimos tres días.

Coronavirus_VenezuelaAP.jpg Vendedores callejeros usan mascarillas para protegerse del nuevo coronavirus mientras esperan clientes en Caracas, Venezuela, el martes 21 de abril de 2020. AP/Ariana Cubillos

La pandemia del COVID-19 traerá cambios radicales. En días pasado se conoció sobre la propuesta que hará MLB a sus 30 organizaciones para poder realizar la temporada de 2020, que debió empezar el pasado 26 de marzo. Sin embargo, entre las "normativas" se encuentran algunas que van en contra del espíritu del béisbol.

Los peloteros, y coaches, no podrían tocarse la cara para realizar señas, así como tampoco tendrán permitido chocar las manos, escupir, hablar o estar cerca del rival cuando éste llegue a la base; deberá mantener una distancia determinada dentro de dogout, entre otras serie de recomendaciones en la que, por ahora, no se contempla la presencia de público en los estadios.

“Va a ser demasiado difícil”, comentó el campocorto, en una conversación con el diario The Dallas Morning News. “Muy, muy, muy duro (...) Sabemos que no será una temporada normal. Y es fácil hablar de muchas regulaciones desde afuera, pero no es el béisbol que conozco. He estado chocando los cinco toda mi vida. Las cosas que suceden en el campo provienen de un momento emocional. Habría que hacer un gran ajuste”.