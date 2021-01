Vizquel retrocede en su camino a Cooperstown

Vizquel apareció en el 37% de las boletas en su primer año de elegibilidad en el 2018, 42.8% en el 2019 y seguía en ascenso el año pasado, cuando obtuvo un respaldo de 52.6%.Se requiere un mínimo de 75% para ingresar al templo de los inmortales.

Este año, por primera vez desde 1960, no habrá exaltado al Salón de la Fama, pues el Comité de Veteranos no sesionó por la pandemia del coronavirus COVID-19.

LETA TAMBIÉN:Nadie fue electo para ingresar al Salón de la Fama

Mark Purdy, uno de los 400 votantes, aseguró a inicios de mes que se abstuvo de votar por Vizquel luego de leer el reportaje publicado por The Athletic. Este pudo ser un factor fundamental para que otros electores no respaldaran al venezolano este año.

Bianca Vizquel, esposa del extorpedero desde 2014 y con quien mantuvo una relación desde 2011 hasta el año pasado, acusó en el último trimestre del año al exgrandeliga de violencia física y psicológica.

Omar Vizquel.jpg Cinco latinos figuran entre los 25 elegibles en la boleta para el Salón de la Fama del Béisbol, pero sólo uno tiene posibilidades reales: Omar Vizquel. Archivo

“Estoy en un proceso de divorcio. Es un proceso fuerte, donde el señor pretende que yo me calle la boca, y esa es su petición, que yo me calle la boca para no dañarle su carrera, para no dañarle su Salón de la Fama, pero él jamás pensó en mí ni en mi bienestar”, aseguró Blanca en un video publicado en redes sociales en octubre pasado.

Un abogado de Omar Vizquel le dijo a The Athletic que Vizquel "niega rotundamente cualquier acusación de violencia doméstica".

Vizquel, de 53 años, también está siendo investigado por Major League Baseball, que entrevistó a Blanca y también está investigando un incidente en la casa club de 2019 cuando Omar era el mánager de la filial Doble-A de los Chicago White Sox, los Birmingham Barons, según The Athletic.

Por ahora, con Vizquel en tela de juicio, habrá que seguir esperando a que otro venezolano acompañe a Luis Aparicio en Cooperstown.