Wayne Rooney, entrenador All Stars de la Major League Soccer (MLS) y actual entrenador del DC United, camina sobre el campo durante una sesión de entrenamiento All Stars de la Major League Soccer (MLS) en la American University en Washington, DC, el 17 de julio de 2023. Ex Inglaterra El internacional Wayne Rooney dejará su puesto como entrenador en jefe del DC United de la Major League Soccer después de que el equipo perdiera un lugar en los playoffs el 7 de octubre de 2023.