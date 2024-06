Yanquis respiran al saber que su mejor bateador dominicano esquiva la lista de lesionados

NUEVA YORK-. El toletero dominicano de los Yanquis Juan Soto presenta inflamación en el codo y no una seria lesión como un desgarro de ligamentos, lo que es un alivio para el equipo y la afición.

Soto no estuvo en la alineación titular por primera vez esta temporada en el primer duelo de la serie de alto perfil de Nueva York ante los Dodgers de Los Ángeles. El mánager de los Yankees Aaron Boone dijo que el jardinero estelar está día a día y no ingresará a la lista de lesionados.

“En el gran esquema de las cosas, recibimos buenas noticias. Sólo un poco de inflamación”, aseguró Boone. “Estuvimos un poco ansiosos por un momento”.

Soto fue retirado en la victoria del jueves por la noche 8-5 sobre Minnesota después de cinco entradas debido a molestias en el antebrazo izquierdo. El toletero señaló que la molestia se presentó desde hace aproximadamente una semana y media o dos semanas.

Sintió la dolencia durante el retraso de 56 minutos ante los Mellizos y fue examinado por el jefe médico del equipo, el Dr. Christopher Ahmad. Después de 20 minutos de que reiniciaron el juego, los Yankees decidieron enviarlo a hacerse pruebas.

“Una vez que calienta y continúa, trabajan con él, el bateo, lanzando en el juego, está bien. Es llegar a ese punto y luego al levantarse a la mañana siguiente en donde hay dolencia. Movimientos distintos, algo rígido”, agregó Boone.

Soto ha sido titular en los 64 juegos de los Yankees desde que lo adquirieron en un canje en diciembre con los Padres.

“No me duele cuando lanzo o bateo, es más como un dolor que siento con cualquier tipo de movimiento que hago con mi brazo. Pero definitivamente no me impide nada en lo que respecta al béisbol”, dijo el jueves por la noche.

Soto batea .318 con 17 jonrones y 53 carreras impulsadas, ayudando a los Yankees a tener un récord de 45-19, líder en las Grandes Ligas.

“No queremos arriesgarnos, así que decidimos parar”, dijo Soto.

