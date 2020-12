Aeropuerto de Miami, base para distribución de vacunas  

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) certificó a MIA como el primer aeropuerto de EEUU “Pharma Hub”, una designación que lo avala como entidad segura y especializada en recibir, procesar y distribuir todo tipo de fármacos a nivel internacional.

¿El MIA ha creado una infraestructura específica para este proceso?

“El Aeropuerto de Miami recibió años atrás una certificación de IATA para el manejo y procesamiento de cargas farmacéuticas. Eso creó una gran ventaja para el aeropuerto porque tenemos en estos momentos cinco compañías certificadas que trabajarán en este complicado procedimiento porque son productos de alto valor, de gran fragilidad y que necesitan mantener la cadena de frío para la conservación requerida por sus fabricantes. Desde hace años ya estamos especializados en la distribución de fármacos”, dijo en entrevista el director de Logística y Mercadeo, Emir Pineda.

“Tenemos más de 300.000 pies cuadrados de cuartos fríos, de los cuales 27.000 son dedicados a productos farmacéuticos, es decir, tenemos una infraestructura para este tipo de cargas, en este caso las vacunas contra el COVID-19; la de Pfizer y la de Moderna también. Estamos en una posición muy fuerte para esta distribución no solo local, sino internacional para el Caribe y Latinoamérica”, agregó.

El Aeropuerto de Miami es líder en las Américas en carga internacional y funciona como la puerta de entrada más grande del mundo a América Latina y el Caribe, además de controlar los flujos de carga norte-sur en el hemisferio occidental.

MIA opera como centro de distribución de productos perecederos, productos de alta tecnología, equipos de telecomunicaciones, textiles, productos farmacéuticos y maquinaria industrial. Maneja el 79% de todas las importaciones aéreas y el 74% de todas las exportaciones de la región de América Latina y el Caribe.

“Las vacunas contra el COVID-19 llegarán al Aeropuerto de Miami por carretera y por vía aérea. Lo que sabemos es que UPS y FedEx asumirán un rol fundamental al principio de la distribución de la vacuna. UPS cubrirá la parte Este de Estados Unidos y FedEx, la Oeste. También participan otras compañías distribuidoras”, explicó el funcionario de MIA.

“Pfizer está fabricando en Michigan, allí UPS recoge las vacunas, las traslada a sus centros de distribución central en Kentucky y desde allí salen los aviones y camiones hacia el resto del país”, acotó.

¿Cuánto representa económicamente esta distribución para el Aeropuerto y el condado Miami-Dade?

“Esperamos que habrá muchos más vuelos vinculados con la distribución de la vacuna y muchos ‘charters’ llegarían desde varias partes del mundo. Entonces habrá ingresos adicionales asociados con esos vuelos”.

“El aeropuerto representa el mayor ingreso económico para Miami-Dade y por supuesto crea la mayor oportunidad financiera para nuestra comunidad. Como ya sabemos, Latinoamérica ni el Caribe cuentan con la infraestructura necesaria para la distribución rápida y eficaz de las vacunas, ni los equipos; todo eso saldrá de Miami por lo cual aumentan los negocios, suben las cargas y todo eso se traduce en más ayuda económica a nuestra comunidad”.

¿Se ha incrementado la contratación de empleados para mover las cargas de vacunas?

“Que yo conozca, no se han hecho nuevas contrataciones asociadas con la distribución de las vacunas, pero eso puede cambiar de acuerdo con el volumen, porque algo que no sabemos con exactitud es cuánto volumen de carga pasará por nuestro aeropuerto. Si llega una cantidad bastante alta no estimada, puede ser que se necesiten más empleados. Algunas aerolíneas, no solo por el caso de las vacunas, han contratado más trabajadores para responder a los volúmenes de cargas experimentados en los últimos meses”.

“El Aeropuerto de Miami en este 2020, a pesar de toda la dificultad que hemos tenido con el COVID-19, está muy bien en las cargas. Hasta octubre, la cifra de carga estaba casi un 9% por encima del mismo período del 2019. Y eso es un indicativo formidable en medio de la situación en que se encuentra el país y el mundo con la pandemia. El comercio de equipos electrónicos ha crecido muchísimo junto a otros productos tradicionales en el transporte aéreo en el MIA. En la parte de carga hemos tenido mucho éxito este año”.

Nuevos negocios

“El MIA ha podido atraer nuevos negocios en la parte de pasajeros y en carga. A principios de año comenzaron nuevas rutas Miami-Bruselas con AmeriJet y DHL. Hace poco Southwest dijo que aumentaría sus vuelos desde y hacia Miami, al igual que Frontier. Lo que quiero decir es que continuamos creciendo, pese a la situación adversa del 2020”, concluyó el jefe de Logística y Mercadeo en el Aeropuerto Internacional de Miami, Emir Pineda.

Más de 100 aerolíneas en el Aeropuerto de Miami contribuyen al tráfico de carga bidireccional durante todo el año, lo que permite unir a América con los mercados de alto crecimiento en Asia, Europa, Medio Oriente/Región del Golfo y otras zonas.

La infraestructura y sus excepcionales instalaciones, la nueva capacidad de pista sin restricciones de franjas horarias ni retrasos y espacio para el crecimiento, forman parte de las condiciones envidiables del MIA, que conecta a EEUU con más de 160 ciudades y con servicios de carga hacia 112 destinos globales.

