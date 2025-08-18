lunes 18  de  agosto 2025
SEGURIDAD

Mike Pence respalda esfuerzos de Trump por frenar el crimen en Washington DC: "Lo apoyo plenamente"

El exvicepresidente de Trump subrayó la necesidad de garantizar la seguridad en la capital, donde “decenas de miles de personas trabajan a diario”

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

ERIC BARADAT / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó este domingo su apoyo a la decisión del presidente Donald Trump de enviar tropas de la Guardia Nacional a Washington DC, en un esfuerzo por frenar la criminalidad en la capital, pese a las comparaciones inevitables con la falta de acción del mandatario durante el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

En una entrevista en el programa State of the Union de CNN, el presentador Jake Tapper cuestionó a Pence sobre el contraste entre la actual respuesta de Trump y su inacción durante los disturbios de hace tres años, cuando una turba irrumpió en el Congreso y puso en riesgo la vida de legisladores, incluido el propio Pence.

"El 6 de enero fue un día trágico y ojalá el presidente hubiera hecho más", admitió el exvicepresidente. No obstante, consideró que la decisión de federalizar temporalmente el departamento de policía de DC y reforzar la seguridad con tropas es un paso “importante” frente a la violencia.

"Celebro su decisión"

"Celebro su decisión de desplegar la Guardia Nacional y, en esencia, federalizar el departamento de policía de Washington DC. Si el Distrito de Columbia fuera un estado, tendría la tasa de homicidios más alta del país", dijo Pence, reseñado por Fox News.

Subrayó la necesidad de garantizar la seguridad en la capital, donde “decenas de miles de personas trabajan a diario”.

"Aquí es donde nuestro gobierno nacional debe operar, donde decenas de miles de personas, incluido tú, trabajan a diario. Creo que es importante lo que está haciendo el presidente. Lo apoyo plenamente. Y creo que el pueblo estadounidense celebra que el presidente tome medidas decisivas para garantizar la seguridad en las calles de la capital de nuestra nación y que siga proporcionando recursos en todo el país para que todas nuestras ciudades, pueblos y comunidades sean seguras", aseveró.

Críticas de demócratas

Las medidas de Trump han recibido el respaldo de algunos sectores republicanos, pero también han generado fuertes críticas de los demócratas, quienes cuestionan la narrativa de inseguridad. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, aseguró que los delitos violentos en DC "están en su nivel más bajo en treinta años” y acusó al expresidente de carecer de "credibilidad en materia de ley y orden".

Trump defendió su estrategia este lunes, al asegurar que Washington enfrenta una crisis de violencia. "La tasa de homicidios en la capital es más alta que en ciudades como Bogotá o Ciudad de México, algunos de los lugares que se mencionan como los peores lugares del planeta; mucho más alta", afirmó.

También señaló que los robos de autos se duplicaron en los últimos cinco años y que los asesinatos alcanzaron en 2023 “la cifra más alta en décadas”.

FUENTE: Con información de Fox News

