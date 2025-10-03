Apple elimina varias aplicaciones de rastreo de controles migratorios

Agentes federales de ICE (Inmigración de EEUU) participan en un arresto a un inmigrante ilegal miembro del tren de Aragua.

Apple eliminó el jueves de su tienda de aplicaciones varios programas utilizados para informar de forma anónima sobre los movimientos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) de Estados Unidos, supuestamente tras la presión del gobierno de Trump.

Las aplicaciones se utilizaban para obstaculizar las labores de los agentes federales y su trabajo.

Los funcionarios del gobierno las habían criticado duramente por poner en peligro a los agentes migratorios, especialmente tras un tiroteo mortal ocurrido el mes pasado en unas instalaciones del ICE en Texas, el cuarto en menos de seis meses.

Las autoridades afirmaron que el sospechoso había utilizado una de estas aplicaciones en los días previos al ataque. Dos detenidos murieron y otro resultó herido en ese ataque.

Las aplicaciones de rastreo del ICE, incluida la popular ICEBlock, ya no eran accesibles en la App Store de Apple a última hora del jueves.

Fox Business fue el primero en informar sobre la eliminación de las aplicaciones, y la fiscal general Pam Bondi declaró al medio que el Departamento de Justicia "se había puesto en contacto hoy con Apple para exigirle que retirara la aplicación ICEBlock de su App Store, y Apple así lo ha hecho".

En una declaración a NBC News, la empresa de la manzana dijo: "Basándonos en la información que hemos recibido de las fuerzas del orden sobre los riesgos de seguridad asociados a ICEBlock, la hemos eliminado, junto con otras aplicaciones similares, de la App Store".

FUENTE: Con información de AFP.