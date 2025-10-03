Se retrasan las entregas del Boeing 777X ahoa previstas para 2027

Empleados de Boeing participan en la presentación del nuevo modelo de la aeronave.

Las entregas del último avión de Boeing , el bimotor de largo recorrido 777X, se han pospuesto una vez más y se espera que comiencen en 2027, en lugar de 2026, según informó Bloomberg el jueves.

Sin explicar el retraso, la agencia de prensa estadounidense, que cita fuentes cercanas al caso, declaró que la aerolínea alemana Lufthansa, que tiene previsto recibir el primer avión, ha comenzado los preparativos para retirarlo de su programación de vuelos hasta 2027.

Según Bloomberg, los analistas estiman que el retraso podría obligar a Boeing a contabilizar un cargo estimado de entre 2.500 y 4.000 millones de dólares.

Contactada por AFP, Boeing indicó que no podía hacer comentarios debido al período de silencio previo a la publicación de sus resultados del tercer trimestre, prevista para el 29 de octubre.

Pruebas de certificación

El 777-9, la primera versión del 777X, que incluye tres aviones, se presentó en 2013 y su entrada en servicio estaba prevista para 2020, pero el programa ha sufrido retrasos.

Las pruebas de certificación se suspendieron durante algunas semanas en agosto de 2024 tras el descubrimiento de una pieza defectuosa.

La dirección del fabricante de aeronaves había expresado su confianza en que se obtendría la certificación y las entregas comenzarían en 2026.

Sin embargo, durante una conferencia financiera el 11 de septiembre, el director de Boening Kelly Ortberg admitió "algo de retraso en la certificación" y habló de "mucho trabajo por hacer" para obtener la luz verde del regulador de aviación estadounidense (FAA).

"Ahora tenemos cinco aviones en el programa de pruebas. Estamos realizando numerosos vuelos y no ha habido nuevos problemas técnicos", explicó sin embargo Ortberg, al frente de la compañía desde agosto de 2024.

FUENTE: Con información de AFP.