Bank of America ayuda a universitarios en Miami

“Entendemos el papel tan importante que tiene el desarrollo de habilidades y la capacitación para que los estudiantes de minorías progresen en nuestra comunidad”, dijo Gene Schaefer, presidente del mercado de Miami de Bank of America, quien agregó que “Bank of America se enorgullece de trabajar junto a FIU, MDC y University of Puerto Rico para asegurarse de que sus estudiantes tengan acceso a una educación de alto nivel que los capacite para encontrar oportunidades".

Este año, Bank of America también otorgó $2.330.000 en subsidios a organizaciones sin fines de lucro que conectan con el mercado laboral a personas con habilidades y capacitación.

La iniciativa es parte del reciente compromiso del banco de destinar 1.000 millones de dólares durante cuatro años para promover las oportunidades económicas, incluido su compromiso de $25 millones para mejorar la capacitación y la actualización profesional de hispanos y afroamericanos.

Bank of America también trabaja junto al Instituto Aspen y proporciona fondos a esta organización para convocar a las instituciones de educación superior participantes, con el fin de obtener asistencia técnica y compartir las mejores prácticas.

En la actualidad, menos del 40% de los estudiantes de centros universitarios comunitarios obtienen un certificado o título dentro de los seis años posteriores a la inscripción.

Las tasas de graduación entre estudiantes de minorías son particularmente bajas: 28.8% para estudiantes afroamericanos y 37.1% para estudiantes hispanos. El coronavirus ha agravado la lucha financiera de instituciones de Educación Superior, tanto públicas como privadas, que buscan asistir a los estudiantes de las comunidades más vulnerables.

“Durante los últimos dos años, hemos creado un programa para brindarles a nuestros alumnos las habilidades que necesitan para ingresar o ascender en industrias específicas. Nuestro programa incluye el diseño y la entrega de micro credenciales”, dijo Elizabeth Bejar, vicepresidente senior de asuntos académicos y estudiantiles de FIU.

“Este subsidio de Bank of America nos permitirá ampliar nuestros programas y lograr un efecto transformador en este momento crítico en el que tantas personas están desempleadas o subempleadas en nuestra comunidad”. indicó Bejar.

Con el apoyo de Bank of America, FIU y MDC desarrollarán o mejorarán los programas actuales para cubrir las brechas de habilidades específicas, y generar trabajos de alta demanda que permitan mantener a una familia.

“Nunca ha sido tan importante actualizarse a nivel profesional, mejorar las habilidades, renovar herramientas y obtener un certificado o un título universitario”, dijo el Dr. Rolando Montoya, presidente interino de Miami Dade College. “Este esfuerzo contribuirá en gran medida a ayudar a quienes más lo necesitan”, recalcó.

