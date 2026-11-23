En muchas empresas el KYC vive en el equipo de producto y el AML en el de cumplimiento. Comparten edificio, a veces comparten café, pero no comparten datos. El resultado se ve en casos como este: un usuario pasa el alta como "estudiante, ingresos de 600 euros al mes, riesgo bajo". Dos meses después recibe treinta transferencias de personas distintas en una semana y las reenvía a una wallet de criptomonedas. Salta una alerta. El analista que la revisa no ve el perfil del alta, así que la cierra con un "movimientos entre amigos, compatible con uso personal".

Ese usuario era una mula de dinero. Y el sistema tenía toda la información para detectarlo, solo que repartida en dos sitios que no se hablaban.

KYC y AML: dónde termina uno y empieza el otro

El KYC responde a quién es el cliente y qué uso piensa darle a la cuenta. El AML es el programa completo contra el lavado de dinero: incluye el KYC, pero también el monitoreo de transacciones, la revisión de sanciones y personas expuestas políticamente, la investigación de alertas y el reporte de operaciones sospechosas.

El problema aparece cuando se tratan como proyectos separados. El KYC genera un perfil y nadie lo vuelve a mirar. El AML vigila transacciones sin saber qué es "normal" para cada cliente. Lo que los une es el enfoque basado en riesgos.

Empieza por la evaluación de riesgos, no por la herramienta

La Recomendación 1 de las 40 Recomendaciones del GAFI pide identificar y evaluar los riesgos antes de decidir las medidas. Suena obvio, pero es habitual ver empresas que contratan un proveedor, activan las reglas por defecto y redactan la evaluación de riesgos después, para justificar lo que ya tenían.

Un programa de cumplimiento de aml kyc que funcione de verdad arranca al revés: primero entiendes a qué estás expuesto y después eliges controles proporcionales.

Los factores de riesgo clásicos son cuatro:

Cliente. Persona física o empresa, actividad, si es persona expuesta políticamente, estructura de propiedad.

Producto. No es lo mismo una cuenta de ahorro con límite bajo que una cuenta multidivisa con transferencias internacionales instantáneas.

Canal. Alta presencial, online, a través de agentes o de socios.

Geografía. Países de residencia, de origen de los fondos y de destino de los pagos.

Ponlo por escrito con datos reales de tu negocio. Un regulador te va a preguntar por qué consideras un producto de riesgo medio, y "porque lo dice la plantilla" no es una respuesta.

Del riesgo a la matriz de clientes

Con la evaluación hecha, puedes asignar a cada cliente una puntuación y un nivel de diligencia:

Diligencia simplificada para riesgos bajos demostrables: productos con límites estrictos, clientes de bajo perfil, sin señales de alerta.

Diligencia estándar para la mayoría.

Diligencia reforzada para riesgos altos: más documentación, origen de fondos, aprobación de un responsable y revisión más frecuente.

La diligencia simplificada se usa menos de lo que se podría. El GAFILAT dedicó un informe completo a la debida diligencia simplificada y el enfoque basado en riesgos, donde subraya que aplicarla bien optimiza recursos y favorece la inclusión financiera. Pedir a un trabajador informal con una cuenta de 200 euros al mes la misma documentación que a un importador es desperdiciar el tiempo de tu equipo y dejar fuera a clientes legítimos.

Conecta el KYC con el monitoreo

Aquí está la integración real. La información del KYC tiene que convertirse en la línea base del monitoreo:

Actividad esperada. Si el cliente declaró ingresos de 2.000 euros al mes, una entrada de 25.000 debería saltar aunque esté por debajo de tus umbrales generales.

Ocupación y sector. Un fontanero que recibe pagos de cincuenta personas distintas cada mes puede ser normal. Un estudiante, no tanto.

Geografía declarada. Pagos frecuentes a un país con el que el cliente no tiene relación conocida merecen una pregunta.

Y al revés: el monitoreo tiene que poder disparar una nueva revisión del KYC. Si el comportamiento ya no encaja con el perfil, el perfil se actualiza o el cliente sube de nivel de riesgo.

Volvamos a la mula del principio. Con los dos sistemas conectados, la primera alerta habría llegado al analista junto al perfil del alta: estudiante, 600 euros al mes, sin actividad comercial declarada. Treinta remitentes distintos y un reenvío inmediato a una wallet no encajan con eso. La decisión pasa de "parece normal" a "pidamos explicaciones y congelemos la salida de fondos mientras tanto". Mismo cliente, mismos datos. Lo único que cambió es que alguien pudo verlos juntos.

Revisión periódica y eventos disparadores

Revisar a todos los clientes cada año es caro e inútil. Lo razonable es combinar plazos por nivel de riesgo con eventos que obligan a revisar antes:

Clientes de riesgo alto, revisión anual o más frecuente.

Riesgo medio, cada dos o tres años.

Riesgo bajo, cuando haya un motivo.

Eventos que adelantan la revisión: un cambio de país de residencia, un documento que caduca, una coincidencia nueva en listas de sanciones, una alerta confirmada o un salto brusco en el volumen de operaciones.

Gobernanza: quién decide qué

Un programa basado en riesgos implica que alguien toma decisiones con criterio, y esas decisiones tienen que dejar rastro.

Apetito de riesgo aprobado por la dirección. Qué clientes aceptas, cuáles no y con qué condiciones.

Excepciones documentadas. Si un responsable aprueba a un cliente que el sistema puntuó como alto riesgo, queda escrito quién y por qué.

Rastro de auditoría. Cada cambio en reglas, umbrales o puntuaciones, con fecha y justificación.

Cuando llega una inspección, lo que se evalúa no es solo si tus controles existen, sino si puedes explicar por qué son los que son.

Los dos errores que más se repiten

El primero es usar el "enfoque basado en riesgos" como excusa para hacer menos. Clasificar casi todo como riesgo bajo para ahorrar trabajo no es un enfoque basado en riesgos. Es una apuesta.

El segundo es el contrario, y es igual de dañino: tratar todo como riesgo alto por miedo. Las empresas que lo hacen acaban cerrando cuentas de sectores enteros, colapsando a su equipo con alertas irrelevantes y, paradójicamente, revisando peor los casos que de verdad importan. Un programa que no distingue no está protegiendo nada.

Preguntas frecuentes

¿Cada cuánto hay que actualizar la evaluación de riesgos?

Al menos una vez al año, y siempre que lances un producto nuevo, entres en un mercado distinto o cambie la normativa.

¿Puedo usar el mismo proveedor para KYC y monitoreo?

Puedes, y tiene ventajas: los datos fluyen sin integraciones adicionales. Lo importante es que la información del cliente y la de sus transacciones acaben en el mismo expediente.

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