miércoles 14  de  enero 2026
DEPARTAMENTO DE ESTADO

EEUU congela tramitación de visas de inmigrante para 75 países

"El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países", declaró un portavoz del Departamento de Estado. Se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos anunció el miércoles que suspenderá la tramitación de visados de inmigrante a solicitantes de 75 nacionalidades, una medida más del gobierno de Donald Trump para frenar la entrada de extranjeros que buscan instalarse en el país.

"El Departamento de Estado está suspendiendo el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países", declaró un portavoz del Departamento de Estado. La entidad explicó luego en su cuenta de X que se trata de "inmigrantes que reciben prestaciones sociales del gobierno estadounidense a niveles inaceptables".

"La suspensión se mantendrá vigente hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no supongan una carga económica para el pueblo estadounidense", agregó.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, publicó en X que entre los países afectados se encuentra, además de Rusia e Irán, Somalia, cuyos ciudadanos han sido blanco de duras críticas por parte de Trump tras un escándalo sobre presunto uso irregular de fondos federales en Minnesota en el que estuvieron involucrados inmigrantes.

Más del 70% de los inmigrantes somalíes viven de ayudas del gobierno

Leavitt compartió un artículo de Fox News que indicaba que otros países afectados incluyen a varios con relaciones amistosas con Estados Unidos, como Brasil, Egipto y Tailandia. El Departamento de Estado mencionó además a Haití y Eritrea.

Trump responde de esta forma a los fraudes y la actitud de muchos inmigrantes somalís, traídos por los gobiernos de Barack Obama y Joe Biden, y cuyo 70% vive de las ayudas del gobierno de EEUU con el dinero de los contribuyentes. Trump ha calificado a este tipo de somalíes de "basura" que deberían "regresar" al país de "donde vinieron".

El Departamento de Estado ya había informado el lunes que revocó más de 100.000 visas desde el regreso de Trump, un récord en un año.

El Departamento de Seguridad Nacional informó el mes pasado que la administración Trump ha deportado a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.

Esta última medida no afecta las visas de turista ni de negocios, aunque la administración Trump se ha comprometido a revisar el historial de redes sociales de todos los solicitantes.

FUENTE: Con información de AFP.

