SUCESO

Fiscalía muestra evidencia clave contra acusado de matar al policía Yandy Chirino en Hollywood

El caso ahora avanza hacia la fase en la que el juez decidirá si se aplica la pena de muerte.

El oficial Yandy Chirino y el señalado autor del crimen Jason Banegas.

El oficial Yandy Chirino y el señalado autor del crimen Jason Banegas.

BROWARD COUNTY
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

HOLLYWOOD FL. - Este miércoles continuó el juicio que busca la pena de muerte contra Jason Banegas, acusado de asesinar al oficial de policía de Hollywood, Yandy Chirino, en un caso que ha conmocionado a la comunidad local.

Durante la jornada, la Fiscalía presentó un video de dos horas del interrogatorio policial de Banegas, realizado poco tiempo después del tiroteo. En las imágenes, el criminal aparece con golpes y magulladuras producto del forcejeo con Chirino y otros agentes. Ante las preguntas de los investigadores sobre su estado de ánimo y si había matado al policía, el implicado reconoció el asesinato, generando un momento cargado de emoción en la sala del tribunal.

Durante la audiencia también se incluyó la exhibición de evidencia física vinculada al homicidio, entre la que destacan bolsas con objetos recolectados en la escena, el arma utilizada y la bicicleta que el culpable conducía al momento del encuentro con el funcionario público.

El juicio, que comenzó el martes, ha estado marcado por testimonios emotivos de familiares, amigos y compañeros del oficial, así como por un video de vigilancia que muestra a otros oficiales intentando salvar la vida del occiso tras recibir los disparos. En las imágenes, se observa cómo trasladan a la víctima hasta uno hospital del área y cómo uno de los miembros del equipo se desploma, devastado, tras intentar reanimarlo sin resultados favorables.

Según el Departamento de Policía de Hollywood (HPD), Yandy Chirino se encontraba buscando a un sospechoso de robo cuando se topó con su asesino, quien estaba armado y este le propinó dos disparos que resultaron fatales.

Se espera que la fase de sentencia se prolongue unas tres semanas. Será el jurado quien recomiende si Jason Banegas debe recibir la pena de muerte o cadena perpetua, aunque la decisión final corresponderá al juez, se informó al respecto.

