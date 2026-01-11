domingo 11  de  enero 2026
ADVERTENCIA

EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

El Departamento de Estado de EEUU advirtió que la situación de seguridad “sigue siendo cambiante” y peligrosa ante reportes de milicias armadas en las calles

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU emitió una nueva alerta a los estadounidenses que se encuentran en Venezuela y les pidió que abandonen “de inmediato” el país por razones de seguridad a partir de reportes de la presencia amenazante de grupos armados afectos al régimen, denominados colectivos presentes en las vías del país.

“La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo cambiante. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela deben salir del país de inmediato” , pidió el Departamento de Estado en un comunicado que ha sido replicado por las redes de la Embajada de EEUU.

Lee además
La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
ENTENDIMIENTO

EEUU y régimen de Venezuela inician contactos directos para avanzar en plan de cooperación
Fuerzas militares estadounidenses mantienen vigilancia en el Caribe para detectar buques y actores sancionados que transitan por esta región.
OPERACIÓN LANZA DEL SUR

Trump dice que petrolero incautado por EEUU en el Caribe retorna a Venezuela

El alerta se dio a conocer este sábado, mientras el gobierno de Donald Trump y la jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, intentan avanzar en planes de cooperación conversada sobre petróleo para conducir al país a una transición política, tras la captura de Nicolás Maduro.

En los últimos días, se ha reportado por redes la circulación de grupos de decenas de “colectivos”, creados por Hugo Chávez tras los sucesos del 2002 para defender el régimen “revolucionario”, en sectores de Caracas y de otras ciudades en actitud amenazante.

La reaparición de los motorizados coincide con la llegada de una delegación estadounidense al país con el objetivo de reabrir la sede de la embajada en Caracas, el viernes pasado, con miras a restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010142544340869323&partner=&hide_thread=false

Alerta de EEUU en Venezuela

La información preocupa al gobierno de EEUU particularmente por la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela.

“Existen reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que han establecido puntos de control en carreteras y están registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a los Estados Unidos”, advirtió el comunicado.

“Manténgase vigilante y extreme precauciones al viajar por carretera. Supervise las comunicaciones y los sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada”.

Indicó que se han reanudado los vuelos internacionales con Venezuela, por lo que instó a que todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país de inmediato.

En los últimos días, se difundió la amenaza de un líder del colectivo La Piedrita del 23 de Enero, ubicado frente al Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, a través de un video en el que lanzó amenazas tras la captura de Maduro.

“A los norteamericanos, se lo estamos diciendo. Ustedes pueden entrar, pero van a salir en bolsas negras. Ustedes no saben lo que desataron”, dijo, según reportes de la organización InsigthCrime.

La situación de inseguridad que resurge en los últimos días ha llevado a instituciones universitarias a suspender actividades, se informó.

Pese a ello, la cancillería del régimen afirmó en un comunicado que "Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2010165244270948559&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información red X

Temas
Te puede interesar

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Irán busca regresar a lo que fue antes de 1978

Los cubanos acogerían con agrado una intervención militar estadounidense

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos Donald Trump.
POLÍTICA

Sheinbaum debe tomar una decisión ante mirada insistente de Trump

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de Estados Unidos y el secretario de Estado Marco Rubio en la reunión con ejecutivos de la industria petrolera.
MEDIDAS

Trump firma orden de emergencia para proteger ingresos por venta de petróleo de Venezuela

Los dictadores Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
REPRESIÓN

Régimen de Nicaragua excarcela a detenidos tras ola represiva por la captura de Maduro

El cantante Yeison Jiménez actúa en concierto. 
EN COLOMBIA

Fallece en accidente aéreo el cantante colombiano Yeison Jiménez

Te puede interesar

El depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro, tras su captura por fuerzas estadounidenses.
"RESOLUCIÓN ABSOLUTA"

En la captura de Nicolás Maduro se usó un arma "indescriptible", según soldado de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.
ADVERTENCIA

EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

Trump envió un mensaje al régimen en Cuba, el 11 de enero de 2026, tras compartir una publicación que apuntaba a Marco Rubio como el nuevo presidente de la isla.  video
TENSIONES

Trump lanza ultimátum al régimen cubano: "Hagan un acuerdo antes de que sea demasiado tarde"

La líder política de Venezuela, María Corina Machado.
POLÍTICA

María Corina Machado se solidariza con opositores en Irán y denuncia vínculos del régimen con el chavismo

Bombas de petróleo en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela.
POLÍTICA

ExxonMobil descarta invertir en Venezuela si no hay "cambios profundos"