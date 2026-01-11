EEUU emite alerta a sus ciudadanos en Venezuela y pide que abandonen el país por seguridad

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

WASHINGTON.- El gobierno de EEUU emitió una nueva alerta a los estadounidenses que se encuentran en Venezuela y les pidió que abandonen “de inmediato” el país por razones de seguridad a partir de reportes de la presencia amenazante de grupos armados afectos al régimen, denominados colectivos presentes en las vías del país.

“La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo cambiante. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela deben salir del país de inmediato” , pidió el Departamento de Estado en un comunicado que ha sido replicado por las redes de la Embajada de EEUU.

El alerta se dio a conocer este sábado, mientras el gobierno de Donald Trump y la jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, intentan avanzar en planes de cooperación conversada sobre petróleo para conducir al país a una transición política, tras la captura de Nicolás Maduro.

En los últimos días, se ha reportado por redes la circulación de grupos de decenas de “colectivos”, creados por Hugo Chávez tras los sucesos del 2002 para defender el régimen “revolucionario”, en sectores de Caracas y de otras ciudades en actitud amenazante.

La reaparición de los motorizados coincide con la llegada de una delegación estadounidense al país con el objetivo de reabrir la sede de la embajada en Caracas, el viernes pasado, con miras a restablecer las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Venezuela: La situación de seguridad en Venezuela sigue siendo cambiante. Dado que se han reanudado los vuelos internacionales, los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en Venezuela deben salir del país de inmediato. Antes de partir, los ciudadanos estadounidenses deben… https://t.co/5eyUmjyRUz — Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 11, 2026

Alerta de EEUU en Venezuela

La información preocupa al gobierno de EEUU particularmente por la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela.

“Existen reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que han establecido puntos de control en carreteras y están registrando vehículos en busca de evidencia de ciudadanía estadounidense o de apoyo a los Estados Unidos”, advirtió el comunicado.

“Manténgase vigilante y extreme precauciones al viajar por carretera. Supervise las comunicaciones y los sitios web de las aerolíneas para obtener información actualizada”.

Indicó que se han reanudado los vuelos internacionales con Venezuela, por lo que instó a que todos los ciudadanos estadounidenses a abandonar el país de inmediato.

En los últimos días, se difundió la amenaza de un líder del colectivo La Piedrita del 23 de Enero, ubicado frente al Palacio de Miraflores, en el centro de Caracas, a través de un video en el que lanzó amenazas tras la captura de Maduro.

“A los norteamericanos, se lo estamos diciendo. Ustedes pueden entrar, pero van a salir en bolsas negras. Ustedes no saben lo que desataron”, dijo, según reportes de la organización InsigthCrime.

La situación de inseguridad que resurge en los últimos días ha llevado a instituciones universitarias a suspender actividades, se informó.

Pese a ello, la cancillería del régimen afirmó en un comunicado que "Venezuela se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad" .

#Comunicado El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela observa que la alerta de seguridad, relativa a nuestro país, emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos se fundamenta en relatos inexistentes… pic.twitter.com/R80L3NWOWZ — Yvan Gil (@yvangil) January 11, 2026

