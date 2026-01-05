lunes 5  de  enero 2026
LA BOLSA

El Dow Jones cierra con récord en Wall Street tras operación en Venezuela

El índice Dow Jones ganó 1,23% y alcanzó un récord de cierre a 48.977,18 puntos, mientras el ampliado S&P 500 avanzó un 0,64% y el Nasdaq un 0,69%

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

ANGELA WEISS / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Wall Street cerró en fuerte alza este lunes, impulsada por subidas de empresas del sector energético tras la captura del narcodictador socialista Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El índice Dow Jones ganó 1,23% y alcanzó un récord de cierre a 48.977,18 puntos. El índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,64% y el Nasdaq subió un 0,69%.

Lee además
Nicolás Maduro fue llevado al tribunal federal de EEUU, donde hubo fuerte presencia del personal de seguridad 
NARCOTRÁFICO

Nicolás Maduro enfrenta en EEUU cargos que lo condenan a cadena perpetua
Un migrante venezolano camina a su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, el 7 de mayo de 2023. 
MEDIDA

EEUU prohíbe vuelos en el espacio aéreo venezolano por "amenazas inmediatas" tras escalada militar

El operativo estadounidense de este fin de semana en Venezuela "fue percibido de manera muy positiva" por la plaza bursátil estadounidense, resumió Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"El sector energético registra subidas superiores al promedio, ya que las grandes petroleras estadounidenses están bien posicionadas para aprovechar el control de Washington sobre este país rico en crudo", opina José Torres, de Interactive Brokers.

Para el veterano Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, la sesión positiva se debió sobre todo a una inyección de optimismo de los inversores tras lo acontecido en Venezuela.

La primera semana del 2026

"Estamos entrando en la primera semana completa de transacciones en un tiempo, y (además) en una semana de datos económicos frescos" en Estados Unidos, destacó Hogan, aludiendo al informe sobre el empleo de diciembre en Estados Unidos que se conocerá esta semana.

"Es como una mirada renovada. Los inversores ven más aspectos positivos que negativos", añadió.

La acción del grupo Chevron, ya presente en Venezuela, subió un 5,11%. Exxon Mobil ganó por su parte un 2,25% y ConocoPhillips avanzó un 2,62%.

El especialista en servicios para la industria petrolera Halliburton saltó, por su lado, un 7,85%, y la refinería Marathon Petroleum un 5,96%.

Las acciones del sector defensa también progresaron, junto con varios nombres destacados del rubro tecnológico, en el foco de la atención en la feria Consumer Electronics Show de esta semana en Las Vegas.

Precios del petróleo sobre una montaña rusa este lunes

Los precios del petróleo vivieron su propia montaña rusa mientras los mercados evaluaban los dramáticos acontecimientos del fin de semana en Venezuela.

Tras dispararse en una reacción inicial a la operación militar para detener a Nicolás Maduro en Caracas, los precios del petróleo cayeron posteriormente ante la especulación de que Venezuela -que posee alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras del mundo- podría aumentar rápidamente la producción, sumándose al exceso de oferta existente.

Pero luego los precios del petróleo se recuperaron nuevamente cuando los inversores se dieron cuenta de que Venezuela no está en condiciones de tener un impacto significativo en la oferta de crudo a corto plazo, incluso con toda la inversión que las grandes petroleras estadounidenses han prometido.

El país cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303.000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita e Irán, pero la producción es actualmente baja, en torno a un millón de barriles al día.

No es el petróleo, es la destrucción

A pesar del "evidente deseo" de Trump de que las petroleras estadounidenses intensifiquen su actividad en Venezuela, los precios más bajos del crudo y la incertidumbre política podrían retardar los esfuerzos por explotar su vasto potencial energético, predijo David Oxley, economista jefe de clima y materias primas en Capital Economics.

"Llevaría años, y una inversión masiva, devolver la producción petrolera de Venezuela a los niveles previos a la crisis", dijo Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió así un 1,66% a 61,76 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó 1,74% a 58,32 dólares.

Un eventual levantamiento del embargo petrolero a Venezuela y la intención manifestada por Washington de explotar sus reservas son, en teoría, factores bajistas para el crudo.

Pero "la esperanza de una rápida reapertura de los grifos se desvaneció en parte" el lunes, explicó John Kilduff, de Again Capital.

Años de mínima inversión o ninguna, corrupción, centralismo socialista han provocado que Venezuela produzca menos de un millón de barriles diarios.

"Veríamos barriles adicionales de Venezuela pasando, digamos, de un millón de barriles diarios a dos millones de barriles diarios solo después de cinco a siete años", dijo Jorge León, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio: El interés de EEUU en Venezuela es que no sea terreno de nuestros enemigos

Precios del petróleo cierran al alza tras dudas en los mercados sobre Venezuela

Pentágono: Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de los daños provocados en la residencia del vicepresidente de Estados Unidos JD Vance en Cincinnati, Ohio. 
SUCESOS

Hombre armado con martillo ataca vivienda vinculada al vicepresidente JD Vance

Tua Tagovailoa, quarterback de los Dolphins de Miami, habla con un compañero de equipo en la banca durante la segunda mitad del juego de la NFL contra los Titans de Tennessee, el lunes 30 de septiembre de 2024, en Miami Gardens, Florida.
Fútbol Americano

Tua Tagovailoa abre la puerta a salir de Miami tras una temporada turbulenta

El portero de Canadá, Dayne St. Clair, les da indicaciones a sus compañeros durante un partido amistoso, el 13 de noviembre de 2025.
FÚTBOL

Inter Miami ficha al mejor arquero de la MLS en la temporada pasada

El británico Tyson Fury (izquierda) y el ucraniano Oleksandr Usyk intercambian golpes en su combate de revancha, el 22 de diciembre de 2024.
DEPORTES

Tyson Fury anuncia que regresa al cuadrilátero

Edición especial de Diario Las Américas del 4 de enero de 2026, a partir de la captura del dictador Nicolás Maduro. 
JUSTICIA

Maduro se declara no culpable ante un tribunal de Nueva York

Te puede interesar

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.
LA BOLSA

El Dow Jones cierra con récord en Wall Street tras operación en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Los sospechosos fueron identificados como Kevieon Smith, Omarion Phillips y Jamar McKay.
ROBO

Violento asalto en Miami termina con tres detenidos y cadena de oro recuperada

Inmigrante detenido por ICE.
MANO DURA

DeSantis: Operación Maremoto supera los 10.000 arrestos de inmigrantes ilegales en Florida

Este boceto de la sala del tribunal muestra al depuesto a Nicolás Maduro (2.º por la izq.), y a su esposa, Cilia Flores, asistiendo a su comparecencia ante el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan el 5 de enero de 2026 en Nueva York, con los abogados defensores Barry Pollack (izq.) y Mark Donnelly (2.º por la der.).  
POLÍTICA

¿Quién es el juez a cargo del proceso contra Nicolás Maduro?

Miembros del Ejército de los Estados Unidos durante uno de los entrenamientos en la base militar estadounidense Sherman, en Colón, Panamá, el 2 de diciembre de 2025, un día antes de capturar a Nicolás Maduro.
OPERACIóN HISTóRICA

Pentágono: Cerca de 200 soldados entraron en Caracas para capturar a Maduro