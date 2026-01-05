El Dow Jones cierra con récord en Wall Street tras operación en Venezuela

Agentes de la Bolsa de Nueva York en una sesión bursátil.

Wall Street cerró en fuerte alza este lunes, impulsada por subidas de empresas del sector energético tras la captura del narcodictador socialista Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

El índice Dow Jones ganó 1,23% y alcanzó un récord de cierre a 48.977,18 puntos. El índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,64% y el Nasdaq subió un 0,69%.

El operativo estadounidense de este fin de semana en Venezuela "fue percibido de manera muy positiva" por la plaza bursátil estadounidense, resumió Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

"El sector energético registra subidas superiores al promedio, ya que las grandes petroleras estadounidenses están bien posicionadas para aprovechar el control de Washington sobre este país rico en crudo", opina José Torres, de Interactive Brokers.

Para el veterano Art Hogan, de B. Riley Wealth Management, la sesión positiva se debió sobre todo a una inyección de optimismo de los inversores tras lo acontecido en Venezuela.

La primera semana del 2026

"Estamos entrando en la primera semana completa de transacciones en un tiempo, y (además) en una semana de datos económicos frescos" en Estados Unidos, destacó Hogan, aludiendo al informe sobre el empleo de diciembre en Estados Unidos que se conocerá esta semana.

"Es como una mirada renovada. Los inversores ven más aspectos positivos que negativos", añadió.

La acción del grupo Chevron, ya presente en Venezuela, subió un 5,11%. Exxon Mobil ganó por su parte un 2,25% y ConocoPhillips avanzó un 2,62%.

El especialista en servicios para la industria petrolera Halliburton saltó, por su lado, un 7,85%, y la refinería Marathon Petroleum un 5,96%.

Las acciones del sector defensa también progresaron, junto con varios nombres destacados del rubro tecnológico, en el foco de la atención en la feria Consumer Electronics Show de esta semana en Las Vegas.

Precios del petróleo sobre una montaña rusa este lunes

Los precios del petróleo vivieron su propia montaña rusa mientras los mercados evaluaban los dramáticos acontecimientos del fin de semana en Venezuela.

Tras dispararse en una reacción inicial a la operación militar para detener a Nicolás Maduro en Caracas, los precios del petróleo cayeron posteriormente ante la especulación de que Venezuela -que posee alrededor de una quinta parte de las reservas petroleras del mundo- podría aumentar rápidamente la producción, sumándose al exceso de oferta existente.

Pero luego los precios del petróleo se recuperaron nuevamente cuando los inversores se dieron cuenta de que Venezuela no está en condiciones de tener un impacto significativo en la oferta de crudo a corto plazo, incluso con toda la inversión que las grandes petroleras estadounidenses han prometido.

El país cuenta con las mayores reservas probadas del mundo, con más de 303.000 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por delante de Arabia Saudita e Irán, pero la producción es actualmente baja, en torno a un millón de barriles al día.

No es el petróleo, es la destrucción

A pesar del "evidente deseo" de Trump de que las petroleras estadounidenses intensifiquen su actividad en Venezuela, los precios más bajos del crudo y la incertidumbre política podrían retardar los esfuerzos por explotar su vasto potencial energético, predijo David Oxley, economista jefe de clima y materias primas en Capital Economics.

"Llevaría años, y una inversión masiva, devolver la producción petrolera de Venezuela a los niveles previos a la crisis", dijo Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en marzo subió así un 1,66% a 61,76 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en febrero, avanzó 1,74% a 58,32 dólares.

Un eventual levantamiento del embargo petrolero a Venezuela y la intención manifestada por Washington de explotar sus reservas son, en teoría, factores bajistas para el crudo.

Pero "la esperanza de una rápida reapertura de los grifos se desvaneció en parte" el lunes, explicó John Kilduff, de Again Capital.

Años de mínima inversión o ninguna, corrupción, centralismo socialista han provocado que Venezuela produzca menos de un millón de barriles diarios.

"Veríamos barriles adicionales de Venezuela pasando, digamos, de un millón de barriles diarios a dos millones de barriles diarios solo después de cinco a siete años", dijo Jorge León, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy.

FUENTE: Con información de AFP.