Trump dice que actuará "de manera muy firme" si régimen de Irán ejecuta a manifestantes

"Actuaremos de manera muy firme si hacen algo así", dijo Trump, interrogado por un periodista de la cadena CBS sobre posibles ejecuciones extrajudiciales

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante la presentación de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de diciembre de 2025.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente Donald Trump aseguró el martes que Estados Unidos actuará "de manera muy firme" si las autoridades iraníes empiezan a ejecutar a personas detenidas durante las manifestaciones.

"Actuaremos de manera muy firme si hacen algo así", dijo el presidente estadounidense, interrogado por un periodista de la cadena CBS sobre posibles ejecuciones por ahorcamiento desde el miércoles.

"Cuando empiezan a matar a miles de personas... y ahora me está usted hablando de ahorcamientos. Ya veremos cómo les va con eso", dijo Trump.

Trump había dicho anteriormente que Estados Unidos intervendría si morían manifestantes, una línea que se ha cruzado sin que se haya producido hasta ahora una reacción.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, denunció este martes que 1.850 personas, incluyendo nueve niños, han muerto por la represión de las fuerzas de seguridad iraníes, aunque la cifra real de muertos probablemente sea de miles.

Temor por pena de muerte

También han aumentado los temores de que el régimen pueda utilizar la pena de muerte para reprimir las protestas.

"Crece la preocupación de que las autoridades vuelvan a recurrir a juicios expeditos y ejecuciones arbitrarias para aplastar y disuadir la disidencia", dijo Amnistía Internacional.

IHR destacó el caso de Erfan Soltani, de 26 años, quien fue arrestado la semana pasada en la ciudad satélite de Teherán, Karaj, y quien, según una fuente familiar, ya ha sido condenado a muerte y podría ser ejecutado el miércoles.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

