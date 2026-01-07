En la cuerda floja ventaja para republicanos en la Cámara de Representantes

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Mike Johson

La muerte del representante Doug LaMalfa, republicano de California, pone contra las cuerdas la ventaja del Partido Republicano en la Cámara de Representantes , tras la salida de Marjorie Taylor Green.

Su mayoría es ahora de solo cinco escaños, y podría reducirse en los próximos meses.

Costas Panagopoulos, profesor de ciencias políticas en la Universidad Northeastern, declaró a Newsweek que el estrecho margen dificulta mantener la coalición republicana en cualquier votación, ya que incluso un pequeño número de votos en contra podría "imposibilitar que la mayoría republicana apruebe una legislación".

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Tom Emmer, de Minnesota, confirmó el fallecimiento de LaMalfa en una publicación en X, y lo describió como un "padre y esposo ejemplar, y un firme defensor de sus electores y de la América rural".

Estrecho y peligroso margen

Antes de su muerte, los republicanos ya se enfrentaban a una ajustada mayoría de 219-213, tras la salida de la representante Marjorie Taylor Greene, quien dejó oficialmente el Congreso el lunes.

Este margen estrecho pone mayor presión al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Louisiana, mientras trabaja para aprobar legislaciones en los próximos meses.

Los republicanos ahora tienen 218 escaños en la Cámara de Representantes tras la muerte de LaMalfa, mientras que los demócratas tienen 213.

En el bando contrario se espera que los demócratas obtengan otro escaño en la elección especial del 31 de enero de 2026 en el 18º distrito congresional de Texas. Dos demócratas, Christian Menefee y Amanda Edwards, pasaron a la segunda vuelta en la contienda para reemplazar al fallecido representante Sylvester Turner, quien murió el año pasado.

Los demócratas también son favoritos en la elección especial del 16 de abril en el 11º distrito de Nueva Jersey para ocupar el escaño que dejó vacante la gobernadora electa del estado, Mikie Sherrill, demócrata. El escaño generalmente apoya a los demócratas, y Sabato's Crystal Ball clasificó la contienda como "Seguro para los demócratas".

Si los demócratas ganan ambos escaños, como se espera, la mayoría sería de 218-215, lo que significa que los republicanos solo podrían permitirse una deserción o ausencia en cualquier proyecto de ley.

Más presión sobre Johnson

Panagopoulos dijo que será interesante observar si el enfoque de Johnson cambia en lo que respecta a dar más espacio a la influencia demócrata y cómo maneja a los miembros de su propio grupo parlamentario.

“Estos acontecimientos han aumentado la trascendencia de cada miembro republicano de la Cámara de Representantes, quien prácticamente puede controlar por sí solo lo que los republicanos pueden hacer en la Cámara”, dijo.

“A partir de ahora cualquiera puede convertirse en un obstáculo potencial para los esfuerzos de Johnson en la Cámara Baja”.

Mientras tanto, el representante Jim Baird, republicano de Indiana, fue hospitalizado tras un accidente automovilístico. El presidente Donald Trump dijo que se recuperará, informó Politico. Aún no está claro cuándo regresará al Congreso.

Panagopoulos señaló que los republicanos se están acercando “peligrosamente” a una situación en la que los demócratas podrían recuperar el control de la Cámara. Sin embargo, dijo que las muertes y las jubilaciones podrían ocurrir “con la misma facilidad” entre los demócratas, y serían “igual de problemáticas para los demócratas dada la composición actual de la Cámara”.

Un representante ejemplar y muy querido

Johnson rindió homenaje a LaMalfa en un comunicado publicado en X el martes por la mañana.

“El Congreso está devastado al enterarse del fallecimiento de nuestro querido amigo y colega, Doug LaMalfa. Doug fue residente de toda la vida del norte de California y amaba profundamente a su gente. Fue un defensor tan acérrimo de los vastos recursos naturales y la belleza de su estado como nunca antes habíamos conocido. Hoy lamentamos la pérdida de nuestro amigo y hermano y enviamos nuestras condolencias a su esposa Jill y a la familia LaMalfa durante este difícil momento”, escribió Johnson.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, republicano de Louisiana, rindió homenaje a LaMalfa en un comunicado: “Agricultor de arroz de cuarta generación, luchó con pasión por la comunidad agrícola y las pequeñas empresas de la región, y en 2024 fue elegido presidente del Caucus Occidental del Congreso, que se centra en las prioridades del oeste y las zonas rurales de Estados Unidos. También trabajó para impulsar los esfuerzos de recuperación ante desastres y la financiación para las escuelas rurales. Doug era un trabajador incansable, un gran compañero y un luchador optimista, conocido por contagiar alegría en el Capitolio con sus famosos LaMaffles. Echaremos mucho de menos a Doug”.

El senador Adam Schiff, demócrata de California, escribió en X: “Me entristece profundamente la muerte del congresista Doug LaMalfa, a quien consideraba un amigo y colega. Sobre todo, estaba profundamente comprometido con su comunidad y sus electores, y siempre trabajó de forma incansable para mejorar sus vidas”.

FUENTE: Con información de AFP.