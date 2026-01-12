Inminente la presentación de cargos penales al presidente de la Reserva Federal Jerome Powell

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump (der.) y el jefe de la Reserva Federal (Fed o Banco Central), Jerome Powell.

El presidente de la Reserva Federal, Fed o Banco Central, Jerome Powell confirmó que es muy probable que enfrente cargos penales por el altísimo costo de la remodelación de los edificios de esa institución en Washington.

"La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente" Trump, dijo Powell en un comunicado.

Las palabras de Powell resultan hipócritas cuando se cuestionó varias veces la independencia de la Reserva Federal bajo el gobierno de Joe Biden, cuya complacensia hacia sus políticas erradas por parte del Banco Central llevaron al país a la peor inflación de los úlltimos 50 años.

Powell indicó que recibió citaciones de un gran jurado como parte de una investigación sobre las graves irregularidades en la renovación de edificios de la institución en Washington, que terminó en la enorme cifra de 3.100 millones de dólares cuando el cálculo inicial (ya de por sí sumamente alto) rondaba los 1.000 millones de dólares.

El gran salto de gastos

En el transcurso del proyecto, la cifra creció de forma considerable y llamó la atención de la Casa Blanca, tras peticiones de representantes federales republicanos de acusar a Powell de fraude y por mentir en el Congreso en Washington.

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su trabajo sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

La visita de julio al lugar mostró al presidente Trump y Powell, uno junto al otro, con cascos de seguridad.

Powell negó con la cabeza cuando Trump leyó un documento que indica que el costo de las renovaciones ha ascendido a 3.100 millones de dólares.

"Tres mil millones de dólares por un trabajo que debería haber costado 50 millones de dólares", insistió Trump este martes.

Powell, uno de los doce miembros del comité de tasas de interés de la Reserva Federal, debe presidir la institución hasta mayo de 2026, pero podría permanecer como gobernador durante más tiempo, hasta enero de 2028.

La congresista republicana por Florida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Anna Paulina Luna, remitió al presidente de la Reserva Federal , Jerome Powell, al Departamento de Justicia (DOJ) para que se le presenten cargos penales por mentir bajo juramento al Congreso.

Luna, veterana de la Fuerza Aérea de EEUU y representante del distrito 13, acusa a Powell de dos casos concretos en los que mintió al Congreso: la costosa y lujosa renovación del edificio federal en Washington que alberga a la institución y la tergiversación de informes de mantenimiento de la sólida edificación.

Powell acusado de mentir al Congreso

"El 25 de junio de 2025, el presidente Powell prestó juramento ante la Comisión de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de EEUU sobre la renovación del edificio Eccles de la Reserva Federal. En sus declaraciones, hizo varias afirmaciones falsas", afirma la carta de Luna enviada al Departamento de Justicia que dirige la fiscal general Pam Bondi.

Concretamente, le acusó de mentir sobre los lujosos servicios del edificio Eccles de la Reserva Federal y de tergiversar su estado de conservación.

"Por separado, en una carta al director de la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), Russell Vought, el presidente Powell calificó de menores los cambios que elevaron el costo del proyecto de 1.900 a 2.500 millones de dólares. Sin embargo, los documentos examinados por los investigadores del Congreso indican que el alcance y los sobrecostos de este proyecto no fueron menores ni en naturaleza ni esencia", escribió Luna.

"Se contradice en su informe de presentación final de la Reserva Federal a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC) y con las afirmaciones realizadas en la carta original del director Vought al presidente Powell", escribió la representante federal republicana.

"Según esos registros, el plan revisado incluye un comedor privado VIP, acabados de mármol de primera calidad, ascensores modernos, elementos acuáticos y un jardín en la azotea, características que Powell negó públicamente que existieran. Aunque Powell presentó los cambios como simplificaciones, los planos reales del proyecto sugieren lo contrario".

Powell niega todas las acusaciones de perjurio.

