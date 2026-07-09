jueves 9  de  julio 2026
TEL AVIV

Israel afirma que está listo para atacar Irán "otra vez si es necesario"

"El ejército está listo y está en alerta para reanudar los combates, restablecer la superioridad aérea y atacar de nuevo", declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, en una ceremonia militar

Avión caza de fabricación estadounidense que posee el ejército de Israel.

Avión caza de fabricación estadounidense que posee el ejército de Israel.

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El ministro de Defensa de Israel afirmó este jueves que su país está listo para reanudar su ofensiva militar contra Irán si fuera necesario y prometió hacerlo con aún "más fuerza".

"El ejército está listo y está en alerta para reanudar los combates, restablecer la superioridad aérea y atacar de nuevo (...) a Irán, eliminar las amenazas, por tercera vez si es necesario. Si tenemos que volver a hacerlo, lo haremos y todavía con más fuerza", declaró Israel Katz en una ceremonia militar.

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Por su parte, el ejército estadounidense emitió el siguiente informe:

Decenas de misiles y drones lanzados por Irán no causaron daños ni heridas a personal estadounidense.

Los misiles y drones iraníes "fueron interceptados o no lograron causar daños", explicó el funcionario bajo condición de anonimato, y añadió que tampoco "hubo heridos estadounidenses".

FUENTE: Con información de AFP.

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