La inflación mayorista en Estados Unidos aumenta 1,3% en septiembre

El índice de precios al productor (IPP) en Estados Unidos, referencia de la inflación mayorista, aumentó un 1,3 % en septiembre respecto al mes anterior, el mayor incremento desde la subida del 1,7% registrada en marzo de 2022.
El incremento ocurre en su mayor parte por la subida de los precios de la energía-, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés)
El índice de precios al productor (IPP) en Estados Unidos, referencia de la inflación mayorista, aumentó un 1,3 % en septiembre respecto al mes anterior, el mayor incremento desde la subida del 1,7% registrada en marzo de 2022.
El incremento ocurre en su mayor parte por la subida de los precios de la energía-, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).
"Sin ajuste estacional, el índice de demanda final aumentó un 6,3% en los 12 meses finalizados en septiembre, lo que supone el mayor incremento interanual desde el alza del 6,4% registrada en diciembre de 2022", indicó un comunicado de esa oficina.
El avance mensual se aceleró respecto al 0,5 % de agosto, una cifra revisada al alza en una décima y cuando los precios de la gasolina continúan subiendo debido a la guerra de Irán.
Los precios de los bienes de demanda final de los productores subieron un 2,6% en septiembre, "el mayor incremento registrado desde que se comenzó a calcular la serie de datos en diciembre de 2009", cuyo principal factor fue el encarecimiento de la gasolina por una subida del 20,3%.
El diésel, las hortalizas frescas y secas, el combustible para aviones, la electricidad residencial y el petróleo crudo también registraron incrementos de precio.
En cambio, los huevos de gallina cayeron un 39,7 % y las resinas y materiales termoplásticos y de electricidad comercial también descendieron.
En cuanto a los servicios de demanda final, los precios aumentaron un 0,8 %, su mayor incremento desde abril.
"Los índices correspondientes a los servicios de transporte y almacenamiento de demanda final, así como a los servicios de demanda final excluyendo el comercio, el transporte y el almacenamiento, también registraron avances del 3,4 % y del 0,3 % respectivamente", agregó la oficina.
El incremento del 3,9 % en los márgenes de comercialización de maquinaria y vehículos explicó el aumento del 20 % de los precios de los servicios de demanda final.
También aumentaron los índices correspondientes al transporte de mercancías por carretera, el comercio mayorista de alimentos y bebidas alcohólicas, el alojamiento para viajeros, el comercio minorista de alimentos y el transporte aéreo.
Por el contrario, los márgenes del comercio minorista de combustibles y lubricantes para automóviles descendieron un 30,3%, además de la venta al por mayor de productos químicos y afines.
El IPP, que lleva en máximos desde el comienzo de la guerra contra Irán, es un indicador avanzado de como se van a comportar los precios al consumo en Estados Unidos, que siguen más cerca del 4 % que del objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal.
FUENTE: Con información de EFE.