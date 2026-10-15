jueves 15  de  octubre 2026
PRECIOS

La inflación mayorista en Estados Unidos aumenta 1,3% en septiembre

El incremento ocurre en su mayor parte por la subida de los precios de la energía-, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés)

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.

Buques tanqueros se abastacen en una plataforma.

HUSSEIN FALEH / AFP
Por Julián Varela

El índice de precios al productor (IPP) en Estados Unidos, referencia de la inflación mayorista, aumentó un 1,3 % en septiembre respecto al mes anterior, el mayor incremento desde la subida del 1,7% registrada en marzo de 2022.

El incremento ocurre en su mayor parte por la subida de los precios de la energía-, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

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"Sin ajuste estacional, el índice de demanda final aumentó un 6,3% en los 12 meses finalizados en septiembre, lo que supone el mayor incremento interanual desde el alza del 6,4% registrada en diciembre de 2022", indicó un comunicado de esa oficina.

El avance mensual se aceleró respecto al 0,5 % de agosto, una cifra revisada al alza en una décima y cuando los precios de la gasolina continúan subiendo debido a la guerra de Irán.

Los precios de los bienes de demanda final de los productores subieron un 2,6% en septiembre, "el mayor incremento registrado desde que se comenzó a calcular la serie de datos en diciembre de 2009", cuyo principal factor fue el encarecimiento de la gasolina por una subida del 20,3%.

El diésel, las hortalizas frescas y secas, el combustible para aviones, la electricidad residencial y el petróleo crudo también registraron incrementos de precio.

En cambio, los huevos de gallina cayeron un 39,7 % y las resinas y materiales termoplásticos y de electricidad comercial también descendieron.

En cuanto a los servicios de demanda final, los precios aumentaron un 0,8 %, su mayor incremento desde abril.

"Los índices correspondientes a los servicios de transporte y almacenamiento de demanda final, así como a los servicios de demanda final excluyendo el comercio, el transporte y el almacenamiento, también registraron avances del 3,4 % y del 0,3 % respectivamente", agregó la oficina.

El incremento del 3,9 % en los márgenes de comercialización de maquinaria y vehículos explicó el aumento del 20 % de los precios de los servicios de demanda final.

También aumentaron los índices correspondientes al transporte de mercancías por carretera, el comercio mayorista de alimentos y bebidas alcohólicas, el alojamiento para viajeros, el comercio minorista de alimentos y el transporte aéreo.

Por el contrario, los márgenes del comercio minorista de combustibles y lubricantes para automóviles descendieron un 30,3%, además de la venta al por mayor de productos químicos y afines.

El IPP, que lleva en máximos desde el comienzo de la guerra contra Irán, es un indicador avanzado de como se van a comportar los precios al consumo en Estados Unidos, que siguen más cerca del 4 % que del objetivo del 2 % fijado por la Reserva Federal.

FUENTE: Con información de EFE.

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