"Mis padres me enseñaron a honrar mis raíces"

Hoy convertido en uno de los empresarios y filántropos más populares y activos de Miami, Asion destaca como uno de los emprendedores más vanguardistas en el rubro inmobiliario del sur de la Florida. Ya que se ha especializado en todos los aspectos de las ventas de desarrollos de gran altura, desde la etapa embrionaria hasta la finalización, por lo que su experiencia va desde la consultoría en la programación de unidades, asociaciones y fijación de precios hasta la creación de equipos de ventas, capacitación y gestión.

“Estudié mercadeo y negocios internacionales, y después saqué la licencia de bienes raíces. Por otra parte, durante mis cuatro años de universidad trabajé en la alcaldía de Miami, y eso me ayudó mucho porque fue así como llegué al mundo de desarrollo inmobiliario a los 22 años”, dijo el empresario quien cuenta con más de 10.000 millones de dólares en ventas.

“Muchas personas piensan que los jóvenes no deben trabajar cuando están en la universidad, pero en mi caso, el trabajo es lo que me permitió forjar todas las redes de contactos que tras graduarme me permitieron crecer en este rubro. Y es que no hay que trabajar por trabajar, hay que hacerlo porque eso pavimentará un camino para un éxito más sólido”, aconsejó.

“En cualquier negocio que tengas, debes crear una base de datos que te ayude a entender el círculo que te rodea, porque eso te ayudará a entender cuáles son las necesidades de las personas que están alrededor tuyo. De ese modo sabrás cómo los puedes ayudar y como ellos te pueden ayudar a ti”, dijo.

“El éxito viene del conocimiento que uno tenga en el área en la que está trabajando. Este rubro está colmado de agentes, y es importante construirse porque la suerte nos es más que la combinación de la oportunidad y la preparación”, reflexionó.

Honrando sus raíces

Asion ha vivido toda siempre en South Beach. Allí nació y creció, y al independizarse se mudó a solo cuadras de casa de sus padres, siempre en la misma zona. Y es que, como buen hijo de isleños, ama la playa y no puede vivir sin ver el mar.

“Hace cinco años tuve la suerte de convencer a mis padres de regresar a Cuba. Necesitaba vivir esa experiencia con ellos, y accedieron. Fue una emoción muy grande. Conocí el parque al que mi madre iba todos los días después del colegio. Recuerdo que estábamos ahí en los columpios, mi madre y yo, y ella me narraba las historias de su niñez. Luego nos fuimos a sentar al Malecón, y mi padre me dijo: ‘Desde niño venía aquí con todas las novias que tenía, y hoy estoy aquí contigo y con la última novia de mi vida’ […] Son recuerdos maravillosos que atesoraré siempre”, recordó Andrés al ser consultado sobre su inquebrantable conexión con Cuba y su comunidad.

Y es que, aunque el sector inmobiliario es su pasión, creo una fundación con su propio nombre donde encuentra su mayor recompensa. Ahí trabaja con el objetivo de mejorar la vida de los niños más necesitados a través de contribuciones en las que el 100% de todos los fondos benefician a entidades altruistas de Miami.

“Desde niño vi a mis padres hacer todo lo que ellos podían para nuestra comunidad. De hecho, mi padre siempre estuvo involucrado con los Kiwanis, en el Club Rotario, en el Club Leones y en los masones, así que este mundo no es ajeno para mí. Siempre quise seguir su camino altruista y honrar lo que él me enseñó”, dijo.

Durante el tiempo que el sur de Florida igual que el resto del país y el mundo se vieron afectados por la pandemia del coronavirus, Asion adquirió gran popularidad gracias a su trabajo filantrópico.

“Cuando comenzó el COVID-19 había tanta gente sin trabajo y sin dinero para hacer los mandados, que decidí hacer una alianza con Presidente Supermarket, y los sábados y domingos fui a pagar las comprar de cientos de personas”, narró.

A través de su fundación también es parte de la junta directiva de Overtown Youth Center, entidad con la que está impulsando la apertura de un colegio y un programa de after school, y además apoya activamente organizaciones como St. Jude Children's Research Hospital y Amigos for Kids.

“No importa en qué momento de tu vida estás, siempre hay que encontrar tiempo para ayudar a otras personas. La gente piensa que para dar una mano hay que tener dinero de sobra, y no es así. Uno puede ayudar a muchas personas con tiempo, y los niños y adultos mayores lo van a agradecer porque son cientos las personas que solo necesitan que alguien los escuche con amor”, finalizó.

Si quieres saber más de Andrés Asion sigue la cuenta de Instagram @andresasion o visita www.andresasion.miami.