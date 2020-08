Movimiento busca incrementar presencia hispana en Wall Street

“Es cuestionable que el sistema educativo formal no incluya la enseñanza financiera como asignatura, y no hablo de la Bolsa, de acciones, o de inversiones, hablo de lo básico. Por ejemplo, que una persona entienda cómo diversificar una cuenta de banco, cómo prepararse para una crisis; que entienda el concepto de inflación y cómo esto le afecta su bolsillo, etc. Muchas veces en la escuela nos enseñan cosas que no utilizamos, y eso es lo que queremos transformar con este movimiento”, dijo Gabriela Berrospi al espacio digital de DIARIO LAS AMÉRICAS, Café con Camila.