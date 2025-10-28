martes 28  de  octubre 2025
ECONOMíA

Reserva Federal podría anunciar otra reducción de tasas de interés

La Fed o Banco Central comenzó su reunión mensual con un debate central sobre las tasas de interés

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

JIM WATSON/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central) comenzó este martes a debatir sobre la tasas de interés pese a la ausencia de indicadores económicos por la parálisis presupuestaria en el país.

El banco central tiene un mandato del Congreso para actuar de forma independiente en el combate de la inflación y del desempleo, principalmente mediante el aumento, la reducción o el mantenimiento de sus tasas de interés de referencia.

Lee además
Se ve la placa y el arma de un oficial de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras ICE realiza un control de vehículos en Georgia Ave.
Migración

ICE arresta a comentarista británico Sami Hamdi por "apoyar el terrorismo y socavar la seguridad de EEUU"
Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

La reunión del Comité de Política Monetaria de la Fed (FOMC) "comenzó en la mañana como estaba previsto", indicó a la prensa un portavoz de la institución. La decisión se dará a conocer el miércoles a las 2:00 de la tarde.

Está previsto que se apruebe una reducción de un cuarto de punto, para situar las tasas de referencia en un rango entre el 3,75% y el 4%. Sería el segundo recorte del año.

El secuestro presupuestario de los demócratas

El proceso comenzó en la reunión anterior, en septiembre, para dar un respiro a una economía cuyo mercado laboral muestra signos de debilidad.

Algunos son favorables a un recorte más pronunciado, pero a pequeños pasos, como es costumbre. Otros parecen reacios a la idea de reducir las tasas de interés cuando la inflación se encuentra controlada y los precios de la energía tienden a la baja. En estos momentos rondan o por debajo de los 60 dólares el barril.

La parálisis presupuestaria ("shutdown") en Estados Unidos creada por un puñado de senadores radicales demócratas ha suspendido desde el 1ro de octubre la recopilación y publicación de datos oficiales.

En cuanto al seguimiento de la inflación, el índice IPC se comunicó con retraso la semana pasada, pero el indicador preferido de la Fed, el PCE, probablemente no se publicará a finales de semana como está previsto.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Ministro del Interior de Colombia reconoce impacto de las sanciones de EEUU: "Estoy mal y golpeado"

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

Amazon anuncia la eliminación de 14.000 empleos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Voluntarios trabajan en la selección y empaque de las ayudas para los damnificados.
AYUDA

Sur de Florida se convierte en centro de acopio masivo para el Caribe ante furia del huracán Melissa

Una lancha rápida de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago patrulla mientras el buque de guerra USS Gravely es visto a la distancia desde Puerto España el 26 de octubre de 2025. El buque de guerra estadounidense visitará Trinidad y Tobago para realizar ejercicios conjuntos cerca de la costa de Venezuela, en medio de la campaña de Washington contra presuntos narcotraficantes en la región.
Política

Régimen de Maduro suspende acuerdo de gas con Trinidad y Tobago tras ejercicios militares con EEUU

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación a bordo del Air Force One en Doha el 25 de octubre de 2025, mientras realiza una escala para reabastecimiento de combustible en su camino a Malasia para la cumbre de la ASEAN.
Política

Los argumentos de Trump que descartan su postulación a la vicepresidencia en 2028

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, saludan al abordar su avión para partir tras su visita a Vietnam en el Aeropuerto Internacional Noi Bai de Hanói el 27 de mayo de 2025.
FRANCIA

Comienza el juicio por "ciberacoso" a la esposa de Emmanuel Macron

El líder de la minoría de los demócratas en el Senado Chuck Schumer.
EEUU/ CIERRE

El mayor sindicato de empleados federales exige a los demócratas el cese del secuestro presupuestario

Te puede interesar

Un hombre arrastra una carretilla cargada de agua por una calle en Santiago de Cuba, Cuba, el 27 de octubre de 2025, antes de la llegada del huracán Melissa.
TEMPORADA DE HURACANES

El huracán Melissa llega a Jamaica en categoría 5 y pone a Cuba en alerta máxima
Imagen referencial.
SEGUNDA ENMIENDA

Juez de Florida falla contra la prohibición de portar armas ocultas para jóvenes de 18 a 20 años

El alcalde Steven Meiner junto a los miembros de la Comisión de Miami Beach y la administración de la ciudad. 
TUS IMPUESTOS

Propuesta de reembolso de $11 millones en Miami Beach a propietarios desata cuestionamiento de comisionado

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi junto al presidente de Estados Unidos Donald J. Trump a bordo del buque de guerra USS George Washington en la base naval de Yokosuka. 
GIRA POR ASIA

Primera ministra y Trump prometen una "nueva edad de oro" entre EEUU y Japón

Sean Diddy Combs llega a la Met Gala el 7 de mayo de 2018 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.
CONTROVERSIA

Sean "Diddy" Combs sale en libertad en mayo de 2028